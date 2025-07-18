انطلاق حملة رأس البر تتجمل لاستقبال زوارها

انطلقت اليوم بمدينة رأس البر حملة تجميل موسعة استعدادًا لموسم الصيف واستقبال المصطافين، تحت شعار: "رأس البر تتجمّل لاستقبال زوّارها".

ويأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة المدينة، وتحسين المشهد الحضاري بها، وبمشاركة فعالة من المجتمع المدني، حيث تهدف الحملة إلى زراعة أكبر مسطح أخضر من النجيلة الطبيعية في المدينة، وتوفير مناظر طبيعية خلابة تعكس جمال رأس البر وتُعزّز من جودة الحياة البيئية والصحية للزوار والمواطنين على حد سواء.

وشهدت انطلاقة الحملة مشاركة ودعم من المهندس محمد كمال الدالي، مدير إدارة شئون البيئة واللواء وائل الشربيني، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

وبدأت الحملة من مدخل المدينة عند البوابة كمرحلة أولى، على أن تمتد لتشمل جميع المناطق والحدائق العامة، في إطار رؤية متكاملة تسعى إلى تحقيق الاستدامة البيئية والتنسيق الحضاري.

وفي هذا السياق، تُهيب محافظة دمياط بجميع المواطنين والزوار الكرام بالحفاظ على هذه المسطحات الخضراء، والمساهمة في رعايتها، بما يضمن استمرار أثرها الإيجابي على الصحة العامة والبيئة، ويعكس الوجه الجمالي والحضاري المشرق للمدينة.