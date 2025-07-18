الكنز الملعون.. سقوط عصابة التنقيب عن الآثار بأوسيم

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس عصابة التنقيب عن الآثار بمنطقة أوسيم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وألقت مباحث الجيزة القبض على صاحب عقار ونجله وآخر يقومون بالتنقيب عن الآثار في منزل الأول بمدينة أوسيم، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقىت مباحث الجيزة إخطارا من مباحث أوسيم يفيد فيه القبض على سائق، 55 سنة، صاحب عقار، ونجله 20 سنة، ومبيض محارة، 22 سنة، صديق الثاني، ينقبون عن الآثار في منزل الأول وقاموا بحفر حفرة بداخل المنزل بعمق 3 أمتار.

أُلقي القبض على المتهمين وضبط بحوزتهم أدوات الحفر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.