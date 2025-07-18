أخبار الوادي الجديد| إطلاق جائزة الجامعة للتميز الحكومي.. وتأهيل كوادر جهاز التعمير

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها: إطلاق جائزة جامعة الوادي الجديد للتميز الحكومى فى دورتها الأولى.

أطلقت جامعة الوادى الجديد برنامج تأهيل سفراء التميز بكليات الجامعة في خطوة تدعم ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي داخل الجامعات الحكومية المصرية لعام 2025 وذلك بحضور عدد 14 سفير ممثلين عن7 كليات من كليات الجامعة .



وحاضر فى بالبرنامج الأستاذ الدكتور محمد عبد العظيم رئيس الفريق ومدير إدارة الجائزة بالجائزة الوطنية .



وقال الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة فى كلمته نائبا عن رئيس الجامعة أن جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقيقا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لخلق جهاز إداري كفء وفعال مشيرا إلى أن التقدم لجائزة التميز الحكومي يعمل على تطوير الأداء المؤسسي ونشر ثقافة منظومة التميز المؤسسي والعقلية القيادية التي تؤمن بأهمية الإبداع والابتكار وجودة الأداء بين أعضاء الجهازين الأكاديمي والإداري، وتشجيع التنافسية بين المؤسسات الحكومية على كافة المستويات فضلا عن إلقاء الضوء على النماذج المتميزة للمؤسسات والأفراد فى القطاع الحكومي.



وأعرب الدكتور محمد عبد العظيم رئيس الفريق ومدير ادارة الجائزة بالجائزة الوطنية عن سعادته بالمشاركة فى اطلاق برنامج تأهيل سفراء التميز بكليات جامعة الواد ى الجديد، مؤكدا على بناء فرق متخصصة من الكفاءات لتنفيذ منظومة الجوائز الداخلية بكفاءة واحترافية وذلك بالتنسيق والتعاون بين المجلس الأعلى للجامعات و وزارة التخطيط وذلك ضمن خطة تطوير الأداء الأكاديمي والمؤسسي داخل التعليم العالي لتعزيز ثقافة التميز المؤسسى مؤكدا أن هذه المنظومة تسهم في خلق روح التنافس البناء بين الكليات والإدارات المختلفة ورفع كفاءة الأداء الجامعي.



وأوضح أن البرنامج استهدف تدريب وتأهيل فرق العمل المختصة لتكون بمثابة حلقة الوصل مع جائزة مصر للتميز الحكومي و إرساء قواعد الجودة والتميز المستدام في مختلف كليات وإدارات الجامعة.

وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، يكرم فريق العمل إحدى الجمعيات الخيرية

كرم الدكتور سامى فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، فريق العمل إحدى الجمعيات الخيرية، لدعم تلاميذ المدارس بمركز باريس فى الكشف المبكر عن أمراض العيون بين طلاب المدارس بالمجان.

وأعرب وكيل تعليم المحافظة، عن امتنانه لما قدمه الفريق من إجراءات طبية مثل صرف العلاج وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان وتقديم جميع سبل الدعم للطلاب.

وأشاد بالتعاون الملموس بين الجهات الحكومية بالمحافظة، ومنها مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الشئون الصحية ومراكز ذوى الهمم.



اساتذة من الجامعة يشاركون فى تأهيل كوادر جهاز تعمير الوادي الجديد



شارك نخبة من أساتذة جامعة الوادى الجديد فى ورش العمل التدريبية المتخصصة لتاهيل كوادر جهاز تعمير الوادى الجديد الذى نظَّمها مركز نظم المعلومات بجهاز التعمير بالوادى الجديد بمقر مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بالوادى الجديد وذلك فى الفترة من 14 إلى 16 يوليو 2025، انطلاقًا من سعي جهاز التعمير بالوادى الجديد للإستفادة من الإمكانات العلمية والفنية والكوادر الأكاديمية المتميزة بالجامعة.



شملت الورش المحاور التالية:

• ورشة عمل بعنوان: "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المعاصرة"

قدمها د/ محمد سعد الدين – أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية

• ورشة عمل بعنوان: "تطوير الذات وإدارة الضغوط"

قدمتها د/ منار علي سعيد – أستاذ العلوم اللغوية بكلية الآداب

• ورشة عمل بعنوان: "الحاسب الآلي وتطبيقاته الحديثة"

قدمها د/ روماني فؤاد منصور – أستاذ الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي بكلية العلوم

• ورشة عمل بعنوان: "أساسيات الموارد البشرية وتنمية المهارات المؤسسية"

قدمها حمدي محمود رشوان – أمين عام الجامعة



وشهدت الفعاليات تفاعلاً كبيرًا من المشاركين، لما اتسمت به من جودة في المحتوى وتنوع في الأساليب التدريبية.



أعرب اللواء أحمد فتحي السيوفي رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، عن تقديره العميق لجهود الجامعة ورئيسها مشيدًا بكفاءة كوادرها وتميّزهم الأكاديمي والتطبيقي، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس نموذجًا يُحتذى به في تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية.



واختُتمت الورش بتكريم المدربين، حيث تم منحهم درع الجهاز وشهادات تقدير؛ تعبيرًا عن الامتنان والتقدير لما قدموه من عطاء مهني راقٍ وإسهامًا فاعلًا في دعم جهود التطوير والتأهيل المستمر.