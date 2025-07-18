وصية نبيل الحلفاوي.. الخطيب يشارك في مسلسل «كتالوج»

في مفاجأة من العيار الثقيل، يظهر الكابتن محمود الخطيب في إحدى حلقات مسلسل “كتالوج” بطولة النجم محمد فراج، والذى يعرض حالياً على منصة Netflix العالمية.

وجاء ظهور الخطيب في المسلسل على خلفية إحدى الأمنيات للفنان الراحل نبيل الحلفاوى، حيث تربطهما علاقة صداقة قوية منذ زمن بعيد، وقبل رحيل الحلفاوى كان نجله المخرج وليد الحلفاوى يعمل على مسلسل “كتالوج”، وبالفعل طلب نبيل الحلفاوى من الخطيب أن يساند نجله وليد الحلفاوى ويظهر معه في مشهد مؤثر يتحدث فيه عن دعم الأبناء وكيف يقوى الأب أواصر المحبة والدعم والمساندة لأولاده، وتشجيعا منه على التربيه الإيجابية وزرع القيم للأجيال القادمة.

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