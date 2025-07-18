انقلبوا على بعض.. نائب حريدي: سموتريتش أسوأ من اليهود العلمانيين

في تصعيد جديد للخلافات داخل الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في إسرائيل، شن عضو الكنيست موشيه جافني، القيادي في حزب "يهدوت هتوراة" الحريدي، هجومًا لاذعًا على وزير المالية المتشدد بتسلئيل سموتريتش، واصفًا إياه بأنه "أسوأ من اليهود العلمانيين" في تعاملاته مع قضايا التعليم الديني وشؤون التوراة.

وفي مقابلة مع صحيفة "كيكار هشبات" الحريدية، أبدى جافني استياءه من فشل سموتريتش في دعم قضايا الجمهور الحريدي، رغم كونه سياسيًا يمينيًا متطرفا، معتبرًا أن الشراكة مع التيار الديني الصهيوني باتت "مشروطة ومؤقتة"، قائلاً: "طالما ندعم بنيامين نتنياهو، يعاملوننا بهذه الطريقة".

ودافع جافني عن قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية، مؤكدًا أن "بدون طلاب التوراة لا وجود للشعب اليهودي، ولا يمكن لدولة إسرائيل أن تستمر".

هجوم جافني امتد أيضًا إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، معتبرًا أن الشراكة معه "تمثل عبئًا"، معترفًا بأنه "يعض لسانه" في كثير من الأحيان للحفاظ على تماسك الائتلاف.

وفي المقابل، رد سموتريتش على تصريحات جافني قائلاً: "عيب عليك. اذهب لزيارة عائلات الشهداء، وشاهد قوة التوراة في معاهد الإعداد العسكري واليشيفوت في أنحاء إسرائيل".

وفجرت تصريحات جافني موجة انتقادات داخل الائتلاف الإسرائيلي، واعتبرها وزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفر "هجومًا مخجلًا يعكس انفصالًا تامًا عن الواقع".