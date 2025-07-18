على شاطئ البحيرات المرة.. افتتاح الأسبوع الرابع من مبادرة أسماك البلد

افتتح اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الجمعة ١٨ يوليو ٢٠٢٥، فعاليات الأسبوع الرابع من مبادرة تخفيض أسعار الأسماك "أسماك البلد لأهل البلد"، والنسخة الـ١١ من سوق اليوم الواحد والتي تُقام هذا الأسبوع في مركز ومدينة فايد، إحدى المدن المطلة على قناة السويس،في أجواء موسمية نابضة بالحياة وعلى أنغام السمسمية.

ويأتي هذا الافتتاح وسط استعدادات مكثفة، وبمشاركة واسعة من الجهات التنفيذية والمجتمعية، استمرارًا للنجاحات المتتالية التي حققتها المبادرة في أسابيعها الماضية داخل مدينة الإسماعيلية.

وأكد المحافظ خلال جولته داخل السوق أن هذه المبادرة تمثل واحدة من أهم أدوات التدخل السريع والفعال لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن، من خلال توفير الأسماك الطازجة والسلع الغذائية بأسعار تنافسية وجودة مضمونة، وبما يعكس حرص المحافظة على إتاحة الغذاء الآمن والمتنوع لجميع المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن إقامة سوق اليوم الواحد بالتزامن مع إقامة المبادرة بمدينة فايد، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين، وجاء استجابة مباشرة لمطالب الأهالي ونجاح التجربة، حيث يضم السوق مختلف السلع الأساسية والخضروات والفاكهة إلى جانب أصناف متنوعة من الأسماك البلدي كالبُلطي والدبارة و الجمبري و الكابوريا وغيرها، بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 30٪ عن السوق الحر.

وأشاد "أكرم" بالدور المحوري لتجار الأسماك والمزارعين و تجار السلع الغذائية والخضر و الفاكهة في إنجاح هذه المبادرة، مثمنًا تعاونهم المستمر مع أجهزة المحافظة التنفيذية، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.

وتشرف على تنظيم المبادرة مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومديرية الطب البيطري، ومجالس مدينتي فايد والقنطرة، التي شاركت عبر مزارعها السمكية لتوريد كميات وفيرة من الأسماك هذا الأسبوع.

واختتم المحافظ تصريحاته مؤكدًا أن "المواطن هو المستفيد الأول من كل هذه الجهود"، وأن الإسماعيلية ستظل سبّاقة في إطلاق المبادرات التي تضع المواطن في قلب أولوياتها، وتسعى لتحقيق التوازن في الأسواق، ودعم المنتج المحلي، وتنشيط الحركة التجارية على ضفاف قناة السويس.

وأوضحت شيماء عمر مدير عام التموين و التجارة الداخلية أن هذه المبادرة نموذجًا للتعاون المثمر بين القطاع الحكومي والخاص، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين و التجارة الداخلية و محافظ الإسماعيلية بنشر اسواق اليوم الواحد و المبادرات التي تمس المواطن مباشرة ، مشيره إلي مشاركة عدد من التجار بفاعلية في المبادرة، مقدمين كميات من الأسماك بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى عدد من تجار الجملة للسلع الغذائية و الخضر و الفاكهة المشاركين في سوق اليوم الواحد الـ١١، ما يؤكد على رغبتهم الصادقة في المساهمة برفع العبء عن كاهل المواطن، من خلال المشاركة الفعالة في تلبية مطالب المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

من جهته، أشار المهندس أحمد النبوي مدير عام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أن هناك تعاون كبير من مزارعي السمك الذين سارعوا بالموافقة على المبادرة حيث تم طرح نحو طن من اسماك البلطي بأسعار تتراوح من ٥٠ لـ ٦٠ جنيها، بالإضافة إلي كميات كبيرة و متنوعة من المنتجات البحرية، في إطار الدور المجتمعي لأصحاب المزارع السمكية ومشاركتهم في المبادرة.

كما أوضح دكتور هاني عبد الخالق مدير عام الطب البيطري، أن الأسماك تم الكشف عليها؛ للتأكد من جودتها كما تم نقل الأسماك من المزرعة إلى السوق بسيارة تابعة للطب البيطري وتم التسليم للتجار بإشراف مباشر من مديرية التموين والتجارة الداخلية.

كما أشار محمد علي رئيس مركز و مدينة فايد أنه تم اختيار مكان المبادرة والسوق علي شاطئ البحيرات المرة ليعكس طبيعة المدينة السياحية والتي تستقبل المصطافين بشكل يومي خلال فترة الصيف ويعد السوق خدمة إضافية تقدم للمواطن والمصطافين.

وتؤكد المبادرة على الدور الفعال والمباشر الذي تلعبه محافظة الإسماعيلية في إطلاق وتبني المبادرات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر؛ فالمحافظة لا تدخر جهدًا في البحث عن حلول عملية للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأُسر، وتسعى جاهدة لتوفير مصادر غذاء متنوعة وسلع ضرورية بأسعار في متناول الجميع.