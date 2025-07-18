غدا .. جامعة بنها تنظم ملتقى إبداع السادس لكليات التربية النوعية

تنظم جامعة بنها غدا السبت، ملتقى إبداع السادس لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية في الفترة من 19 يوليو وحتى يوم الاثنين 21 يوليو ويشارك فيه 9 جامعات جامعات تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ،والدكتوره جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وقال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، إن جامعة بنها تحرص دائما على تعزيز أواصر التعاون والصداقة والتواصل مع كافة الجامعات المصرية بما يدعم مصلحة الطالب في المقام الأول وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، معربا عن سعادته باستضافة الجامعة لفعاليات ملتقى إبداع السادس.



واشار " الجيزاوى " ان استضافة الجامعة لملتقى إبداع السادس يأتى بعد نجاح الجامعة في تنظيمها فعاليات ملتقى إبداع الخامس العام الماضي حيث قدمت الجامعة كافة الإمكانات لديها لكل الوفود المشاركة متمنيا لفعاليات هذا العام كل التوفيق والتميز لكافة الجامعات المشاركة.



وأوضح ان الجامعة حريصة على ان تتبنى تنظيم تلك الفعاليات لأنها فرصة حقيقية لاكتشاف كافة المواهب والمبدعين المتميزين

من جانبها أضافت الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الهدف من مشاركة الطلاب في هذا الملتقى بناء شخصيتهم، وصقل مهارات التواصل والعمل الجماعي، وتنمية مواهبهم الإبداعية في المجالات المختلفة، وتعزيز روح المنافسة والتفاعل الإيجابي بينهم.



وقال الدكتور هانى شحته عميد كلية التربية النوعية ببنها، إن الملتقى يشارك فيه أكثر من تسع جامعات مصرية ويشمل عدد المسابقات في مجالات التربية الفنية والاقتصاد المنزلى، والتربية الموسيقية، وتكنولوجيا التعليم، والإعلام وغيرها من المجالات المرتبطة بالتخصصات العلمية المختلفة بكليات التربية النوعية.