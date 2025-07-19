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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فتحي سلامة ومحمود التهامي بين الصوفية والحداثة على المكشوف بالأوبرا

سلامة التهامي
سلامة التهامي
أحمد البهى

إنطلقت فعاليات صيف الأوبرا 2025 الذى تنظمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ، ففي أمسية جماهيرية حملت شعار كامل العدد حيث بدأ المسرح المكشوف عروض مهرجانه الصيفى وتحول إلى بوابة سحرية قادت الحضور إلى عالم الروحانيات الممتزجة بنبض الموسيقي المعاصرة، وتحت عنوان الصوفية والحداثة إلتقت موسيقي فتحي سلامة بصوت المنشد الشيخ محمود التهامي لترتسم لوحة إبداعية فريدة .

وخلال الحفل أكد الدكتور علاء عبد السلام إن فعاليات صيف الأوبرا 2025 تمثل إحتفاء بالإبداع المصري الجاد ودعوة من وزارة الثقافة لتطوير الوعي الفنى للمجتمع، وأضاف إنها تعمل على تعزيز مكانة الأوبرا بإعتبارها مركزاً تنويرياً يحتضن مختلف ألوان الإبداع الراقي ، ووجه الدعوة لجموع الجماهير للإستمتاع بألوان فنية ملهمة تجمع الأصالة بالحداثة .

وفى حوار بين التراث الصوفي الراسخ وروح الموسيقى الحديثة نجح سلامة والتهامى فى جذب مدارك الجميع وتوجيه دعوة للتأمل والإستمتاع بمجموعة من الأعمال التي شكلها مشروعهما المشترك الهادف إلي إجراء تفاعل فني بين ثقافات الماضى والحاضر في تجربة موسيقية لافتة كان منها 
للعشق إنشادي، زدني بفرط الحب، البردة، لحي  الله قلبي، ياليلة الوصل، الله فوق القدر، المسافر ( أنا المشتاق )، الله كريم، رسمتك ياحبيبي، وجه فؤادك للإله، قمر، أكاد من فرط الجمال، أنا مغرم .
 

فعاليات صيف الأوبرا دار الأوبرا المصرية دار الأوبرا

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