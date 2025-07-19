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مسلسل كتالوج يتصدر نسب المشاهدة في مصر بعد طرحه بيومين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل كتالوج يتصدر نسب المشاهدة في مصر بعد طرحه بيومين

مسلسل كتالوج
مسلسل كتالوج
أحمد البهى

تمكن مسلسل كتالوج من تصدر نسب المشاهدة في مصر، بعد طرحه كاملًا علي منصة نتفليكس. 

واحتل مسلسل نتفليكس المركز الاول، من أصل 10 مراكز للمسلسلات الأعلي مشاهدة في مصر، عبر منصة نتفليكس، بعد طرحة بيومين فقط . 

العمل مكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه في  دراما إنسانية تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الأهل في تربية أبنائهم.

مسلسل "كتالوج" هو دراما دافئة تجمع بين الفكاهة الهادئة والمشاعر، وتدور قصة يوسف (محمد فراج)، رجل يجد نفسه فجأة مسؤولًا عن تربية طفليه بعد وفاة زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور)، حيث يكتشف يوسف سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية حول التربية التي كانت زوجته الراحلة قد سجلتها قبل موتها، وكل فيديو يصبح دليل ومنارة تعيده الى قلوب أولاده، حيث يكتشف قوة لم يكن يعلم بوجودها.


مسلسل كتالوج من بطولة محمد فراج ، وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقى صخر ، خالد كمال، بيومى فؤاد، دنيا سامى، الطفل على البيلى، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني وتأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل كتالوج من إنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، والذى قدم الكثير من الأعمال الناجحة منها، مسلسل موضوع عائلي، وفيلم وقفة رجالة

كتالوج مسلسل كتالوج نتفليكس

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