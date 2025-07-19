رفعت فياض: نسبة النجاح في الثانوية العامة هذا العام لن تقل عن 80%

أكد رفعت فياض أن نسبة النجاح في الثانوية العامة ستكون مشابهة للعام الماضي ولن تقل عن 80%.

وقال إن الامتحانات لهذا العام كانت متوازنة، حيث كانت المواد الصعبة ضمن مستوى الطالب المتوسط، ما يتيح الفرصة للكثير من الطلاب لتحقيق نتائج جيدة رغم التحديات.

الامتحانات كانت في متناول الطالب المتوسط

وأضاف فياض، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الامتحانات كانت موجهة بشكل رئيسي نحو تحقيق توازن بين المواد التي تحتاج إلى تفكير عميق وتلك التي تركز على الفهم الأساسي.

وعلى الرغم من وجود بعض الأسئلة الصعبة، أكد أن معظم الطلاب قادرون على الإجابة عنها بفضل تحضيرهم الجيد.

نسبة النجاح هذا العام ستظل مماثلة للعام الماضي

وفيما يتعلق بنسبة النجاح، أوضح فياض أنه يتوقع أن تكون مشابهة للسنة الماضية، حيث يعتقد أن الطلاب قد بذلوا جهدًا كبيرًا في الاستعداد للامتحانات.

وأشار إلى أن هذه النسبة لن تقل عن 80%، وهو ما يعكس مدى التزام الطلاب وجهودهم خلال العام الدراسي.

زيادة متوقعة في عدد الطلاب الحاصلين على درجات فوق 90%

وذكر فياض أن هناك توقعات بزيادة في عدد الطلاب الذين يحققون درجات مرتفعة، حيث من المتوقع أن يكون هناك زيادة بنسبة 25% في عدد الطلاب الحاصلين على درجات تفوق 90% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أن هذه الزيادة تدل على تحسن في أداء الطلاب في المواد التي تتطلب مستوى عاليا من التحصيل العلمي.

أما بالنسبة للمواد الصعبة، فقال فياض إنه رغم التحديات التي قد يواجهها الطلاب في بعض الاختبارات، إلا أن تركيزهم على تحقيق أداء أفضل سيسهم في تحقيق نتائج أفضل هذا العام.

وأشار إلى أن الطلاب الذين يواجهون صعوبة في بعض المواد لديهم فرص أفضل هذا العام لتحقيق النجاح بفضل المناهج المحسنة والأساليب التعليمية الحديثة.

وأكد فياض أن هذا العام يشهد تطورًا ملحوظًا في أداء الطلاب، مشيدًا بجهود المعلمين والإدارات التعليمية التي عملت على توفير بيئة مناسبة لدعم الطلاب وتحفيزهم لتحقيق التفوق.