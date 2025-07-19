قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء
ميزة اسألني من جوجل.. دع الذكاء الاصطناعي يحجز المواعيد نيابة عنك
موعد المباريات الودية لـ الأهلي بمعسكر تونس
لطلاب الثانوية العامة.. سدد رسوم اختبارات القدرات 2025 بهذه الطريقة
رويترز: قوات الأمن تبدأ بالانتشار في السويداء
لوفيجارو : آن أوان استيقاظ أوروبا لمواجهة أزمة الهجرة
ترامب يسحب الولايات المتحدة من إصلاحات منظمة الصحة العالمية
أبرز مباريات اليوم السبت 19-7-2025 والقنوات الناقلة
بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة.. اشتعال حريق بميناء أوديسا الأوكراني
بعد أزمة اللوحات.. مها الصغير توجه رسالة مؤثرة في أول ظهور لها|فيديو
أعمال تعدل في ثوابها أجر الحج أو العمرة.. لا تجعل فضلها يفوتك
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رفعت فياض: نسبة النجاح في الثانوية العامة هذا العام لن تقل عن 80%

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد رفعت فياض أن نسبة النجاح في الثانوية العامة ستكون مشابهة للعام الماضي ولن تقل عن 80%. 

وقال إن الامتحانات لهذا العام كانت متوازنة، حيث كانت المواد الصعبة ضمن مستوى الطالب المتوسط، ما يتيح الفرصة للكثير من الطلاب لتحقيق نتائج جيدة رغم التحديات.

الامتحانات كانت في متناول الطالب المتوسط

وأضاف فياض، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الامتحانات كانت موجهة بشكل رئيسي نحو تحقيق توازن بين المواد التي تحتاج إلى تفكير عميق وتلك التي تركز على الفهم الأساسي. 

وعلى الرغم من وجود بعض الأسئلة الصعبة، أكد أن معظم الطلاب قادرون على الإجابة عنها بفضل تحضيرهم الجيد.

نسبة النجاح هذا العام ستظل مماثلة للعام الماضي

وفيما يتعلق بنسبة النجاح، أوضح فياض أنه يتوقع أن تكون مشابهة للسنة الماضية، حيث يعتقد أن الطلاب قد بذلوا جهدًا كبيرًا في الاستعداد للامتحانات.

 وأشار إلى أن هذه النسبة لن تقل عن 80%، وهو ما يعكس مدى التزام الطلاب وجهودهم خلال العام الدراسي.

زيادة متوقعة في عدد الطلاب الحاصلين على درجات فوق 90%

وذكر فياض أن هناك توقعات بزيادة في عدد الطلاب الذين يحققون درجات مرتفعة، حيث من المتوقع أن يكون هناك زيادة بنسبة 25% في عدد الطلاب الحاصلين على درجات تفوق 90% مقارنة بالعام الماضي. 

وأوضح أن هذه الزيادة تدل على تحسن في أداء الطلاب في المواد التي تتطلب مستوى عاليا من التحصيل العلمي.

أما بالنسبة للمواد الصعبة، فقال فياض إنه رغم التحديات التي قد يواجهها الطلاب في بعض الاختبارات، إلا أن تركيزهم على تحقيق أداء أفضل سيسهم في تحقيق نتائج أفضل هذا العام. 

وأشار إلى أن الطلاب الذين يواجهون صعوبة في بعض المواد لديهم فرص أفضل هذا العام لتحقيق النجاح بفضل المناهج المحسنة والأساليب التعليمية الحديثة.

وأكد فياض أن هذا العام يشهد تطورًا ملحوظًا في أداء الطلاب، مشيدًا بجهود المعلمين والإدارات التعليمية التي عملت على توفير بيئة مناسبة لدعم الطلاب وتحفيزهم لتحقيق التفوق.

الثانوية العامة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الثانوية العامة 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تدق 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الشرع

أول استقالة رسمية في الحكومة السورية احتجاجا على أحداث السويداء

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد بيان الزيادة الجديدة.. كليوبترا بكام؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح .. تفاصيل عاجلة

بائع العسلية بالمحلة

فشل الصلح بين أسرة الشاب المتهم وأسرة بائع العسلية بالمحلة ..فيديو وصور

حفل أنغام

قولولي يا أنغام.. موقف مفاجئ في حفل افتتاح مهرجان العلمين 2025

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. الكليات والمعاهد المتاحة ونسب القبول

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. الكليات والمعاهد المتاحة ونسب القبول

هدير عبد الرازق

بلاغ رسمي ضد هدير عبد الرازق بسبب فيديو خناقةالشقة| تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

بيراميدز

شرط جديد يهدد صفقة بيراميدز

آرسنال

أرسنال يخطئ ويكشف عن صفقته الجديدة قبل الإعلان الرسمي

الغندور

"ايه اللي أنا شايفه ده".. الغندور يوجه رسالة غامضة

بالصور

الألبان والمشروبات الغازية الأبرز.. تجنبي هذه الأطعمة أثناء الدورة الشهرية؟

أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة.. حطوات سريعة وسهلة

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة

طريقة عمل الأرانب بمذاق لا يقاوم وشكل شهي

طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب

إقبال جماهيري كبير على حفل هاني شاكر وفرقة رضا بمسرح البالون

هاني شاكر
هاني شاكر
هاني شاكر

فيديو

أنغام

أنغام تشكر الشركة المتحدة والمايسترو هاني فرحات بمهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

المزيد