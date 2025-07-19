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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

«منتجي الدواجن» : جاري الاتفاق علي توريد 2000 طن دواجن لصالح «مستقبل مصر»

دواجن
دواجن
ولاء عبد الكريم

كشف المهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن اتفاق يجري ترتيبة مع منظومة الشراء الموحد التابعة لجهاز «مستقبل مصر»، لتوريد دفعة أولى تقريبا 2000 طن دواجن من الإنتاج المحلي خلال الأسابيع القليلة المقبلة لسحب المنتج الزائد عن احتياجات السوق ، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة لضبط السوق وحماية الصناعة المحلية.

وأكد رئيس الاتحاد أن السوق المحلي شهد خلال الفترة الأخيرة زيادة في المعروض من دواجن التسمين وكتاكيت عمر يوم، نتيجة تحسن الظروف البيئية، وانخفاض نسب النفوق، وتراجع أسعار الكتاكيت، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض ويأتي هذا التدخل من الاتحاد كخطوة استباقية لضبط السوق والحفاظ على توازن الأسعار وسحب الفائض وتجنب حدوث خسائر للمربين.

وأضاف أن الاتحاد ينسق بشكل كامل مع عدة جهات حكومية في هذا الملف، على رأسها وزارة الزراعة، وجهاز مستقبل مصر، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار خطة تستهدف تلبية احتياجات الدولة من البروتين المحلي ودعم استقرار السوق.

كما شدد العناني على أن عملية التوريد ستكون مفتوحة لكافة مجازر الدواجن في مصر، سواء من الأعضاء أو غير الأعضاء في الاتحاد، وأن الاتحاد يسعى لإشراك أكبر عدد ممكن من الشركات.

وأشار إلى أن اتحاد منتجي الدواجن يواصل دعم وتشجيع الشركات المنتجة على التصدير الخارجي للفائض من الإنتاج، في وقت توقفت فيه مصر عن استيراد الدواجن، بما يعزز الاكتفاء الذاتي ويدعم الصناعة المحلية.

وأكد العناني  أن منظومة الشراء الموحد الحالية تتيح تلبية احتياجات الجهات الحكومية من المنتج المحلي، مما يقلل الحاجة إلى الاستيراد ويوفر بديلًا أكثر كفاءة واستدامة.

و أشار رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن أسعار مدخلات الإنتاج، وفي مقدمتها الأعلاف ، تشهد حالة من الاستقرار، مدفوعة بتوفر الخامات، وهو ما يسهم في تعزيز استقرار السوق ومواصلة الإنتاج بوتيرة جيدة خلال المرحلة المقبلة.

دواجن الإنتاج المحلي مستقبل مصر احتياجات السوق السوق الصناعة المحلية

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