سائحة كورية: سيوة أجمل مكان زُرته في حياتي.. وكأنها جنة على الأرض

أعربت السائحة الكورية كاربي سيندي عن إعجابها الكبير بواحة سيوة، مشيرة إلى أنها كانت أكثر الأماكن تأثيرًا في جولتها بمصر.

وفي حديثها مع برنامج على قناة إكسترا نيوز، قالت: "شعرت وكأني في الجنة.. بعيدًا عن زحام المدينة وصخب الحياة المعتادة".

وأكدت أن الأجواء في سيوة كانت مليئة بالسكينة والراحة، معبرة عن مدى طيبة أهلها وكرمهم الذي لا مثيل له.

سيندي: سيوة منحتني راحة نفسية لا مثيل لها بعيدًا عن صخب المدينة

رغم زيارتها لمدن مصرية شهيرة مثل القاهرة والأقصر، إلا أن سيوة كانت المكان الذي أدهشها بشكل خاص. قالت سيندي: "سيوة تتمتع بروح خاصة، وطبيعتها الهادئة جعلتها أكثر الأماكن تميزًا بالنسبة لي". وأضافت أن التنوع الطبيعي بين المدن المصرية يمنح الزائر تجربة سياحية فريدة من نوعها، جعلتها تشعر بأن مصر لديها الكثير لتقدمه.

زيارة سيوة تغيرت فيها صورة مصر لدى أصدقائها في كوريا

وأشارت "سيندي" إلى أنها شاركت صورًا ومقاطع فيديو من سيوة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدهش متابعيها في كوريا، وغيّر الكثير من الصور النمطية التي كانت لديهم عن مصر. وأضافت: "أصدقائي لم يتخيلوا أن هناك أماكن هادئة ومليئة بالجمال مثل سيوة في مصر".

كاربي سيندي: التنوع بين المدن المصرية يجعل من الرحلة تجربة لا تُنسى

كما أكدت سيندي أن التنوع الثقافي والطبيعي بين المدن المصرية هو ما جعل رحلتها أكثر إثارة، مشيرة إلى أن كل مدينة لها روحها الخاصة وتجعل الزائر يشعر بتجربة فريدة.

السائحة الكورية تخطط للعودة إلى مصر مع زملائها لاستكشاف المزيد من جمالها

وأعلنت السائحة الكورية أنها تخطط للعودة إلى مصر مرة أخرى، هذه المرة بصحبة عدد من زملائها في كوريا، لاستكشاف المزيد من الأماكن الجميلة في مصر. وقالت: "أريد أن أُريهم مصر الحقيقية التي لم يعرفوها بعد".