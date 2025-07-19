قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي لتنظيم الاتصالات يُقر تعويضات إضافية لعملاء الإنترنت الثابت مسبق الدفع
غادر المعسكر وحضر حفل راغب علامة.. أزمات فتوح لا تنتهي في الزمالك
الكرة الذهبية 2025 .. هل يفعلها صلاح لأول مرة فى التاريخ؟
“أنت محرمة علي" هل يقع بها طلاقا ؟ .. عطية لاشين يوضح الحكم الشرعي
وقف شامل وفوري لإطلاق النار بالسويداء.. تفاصيل
أفضل أعمال البر في الحر الشديد.. مركز الأزهر يوضح
سهرة بمليون جنيه.. الزمالك يغرم فتوح ويوقف مستحقاته ويحيله للتحقيق
الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء
ميزة اسألني من جوجل.. دع الذكاء الاصطناعي يحجز المواعيد نيابة عنك
موعد المباريات الودية لـ الأهلي بمعسكر تونس
لطلاب الثانوية العامة.. سدد رسوم اختبارات القدرات 2025 بهذه الطريقة
رويترز: قوات الأمن تبدأ بالانتشار في السويداء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سائحة كورية: سيوة أجمل مكان زُرته في حياتي.. وكأنها جنة على الأرض

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أعربت السائحة الكورية كاربي سيندي عن إعجابها الكبير بواحة سيوة، مشيرة إلى أنها كانت أكثر الأماكن تأثيرًا في جولتها بمصر.

 وفي حديثها مع برنامج على قناة إكسترا نيوز، قالت: "شعرت وكأني في الجنة.. بعيدًا عن زحام المدينة وصخب الحياة المعتادة". 

وأكدت أن الأجواء في سيوة كانت مليئة بالسكينة والراحة، معبرة عن مدى طيبة أهلها وكرمهم الذي لا مثيل له.

سيندي: سيوة منحتني راحة نفسية لا مثيل لها بعيدًا عن صخب المدينة

رغم زيارتها لمدن مصرية شهيرة مثل القاهرة والأقصر، إلا أن سيوة كانت المكان الذي أدهشها بشكل خاص. قالت سيندي: "سيوة تتمتع بروح خاصة، وطبيعتها الهادئة جعلتها أكثر الأماكن تميزًا بالنسبة لي". وأضافت أن التنوع الطبيعي بين المدن المصرية يمنح الزائر تجربة سياحية فريدة من نوعها، جعلتها تشعر بأن مصر لديها الكثير لتقدمه.

زيارة سيوة تغيرت فيها صورة مصر لدى أصدقائها في كوريا

وأشارت "سيندي" إلى أنها شاركت صورًا ومقاطع فيديو من سيوة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدهش متابعيها في كوريا، وغيّر الكثير من الصور النمطية التي كانت لديهم عن مصر. وأضافت: "أصدقائي لم يتخيلوا أن هناك أماكن هادئة ومليئة بالجمال مثل سيوة في مصر".

كاربي سيندي: التنوع بين المدن المصرية يجعل من الرحلة تجربة لا تُنسى

كما أكدت سيندي أن التنوع الثقافي والطبيعي بين المدن المصرية هو ما جعل رحلتها أكثر إثارة، مشيرة إلى أن كل مدينة لها روحها الخاصة وتجعل الزائر يشعر بتجربة فريدة.

السائحة الكورية تخطط للعودة إلى مصر مع زملائها لاستكشاف المزيد من جمالها

وأعلنت السائحة الكورية أنها تخطط للعودة إلى مصر مرة أخرى، هذه المرة بصحبة عدد من زملائها في كوريا، لاستكشاف المزيد من الأماكن الجميلة في مصر. وقالت: "أريد أن أُريهم مصر الحقيقية التي لم يعرفوها بعد".

السائحة الكورية كاربي سيندي واحة سيوة سيندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تدق 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد بيان الزيادة الجديدة.. كليوبترا بكام؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح .. تفاصيل عاجلة

بائع العسلية بالمحلة

فشل الصلح بين أسرة الشاب المتهم وأسرة بائع العسلية بالمحلة ..فيديو وصور

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

أسعار الدواجن

هبوط جديد .. أسعار الدواجن اليوم السبت| وهذا ثمن البانيه

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

الأطفال الخمسه المتوفين بديرمواس

بعد ظهور نفس الأعراض.. نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفين بديرمواس لمستشفى أسيوط

ترشيحاتنا

لويس دياز

تعقيدات مالية ومنافسة شرسة تبعد نجم ليفريول عن برشلونة

إمام عاشور

فحوصات جديدة لإمام عاشور لتقييم مدى تعافيه من جراحة الكتف

بعثة المصري البورسعيدي

المصري يغادر إلى تونس لبدء معسكر سوسة استعدادًا للموسم الجديد.. صور

بالصور

الألبان والمشروبات الغازية الأبرز.. تجنبي هذه الأطعمة أثناء الدورة الشهرية؟

أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة.. حطوات سريعة وسهلة

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة

طريقة عمل الأرانب بمذاق لا يقاوم وشكل شهي

طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب

إقبال جماهيري كبير على حفل هاني شاكر وفرقة رضا بمسرح البالون

هاني شاكر
هاني شاكر
هاني شاكر

فيديو

أنغام

أنغام تشكر الشركة المتحدة والمايسترو هاني فرحات بمهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

المزيد