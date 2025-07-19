بسبب بيراميدز.. استبعاد محمود جاد من معسكر المصري في تونس

استبعد مسئولو المصري البورسعيدي محمود جاد حارس المرمى من معسكر الفريق في تونس، الذي ينطلق اليوم “السبت” بمدينة سوسة، وذلك بعد تلقي اللاعب عرضاً من بيراميدز للرحيل عن النادي البورسعيدي.

كان مسئولو المصري فتحوا باب التفاوض مع محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي لحسم تجديده للفريق، وذلك فى ظل انتهاء تعاقده مع القلعة الخضراء بنهاية الموسم المقبل.

وجاء التحرك من مسئولي المصري فى ظل اهتمام نادي بيراميدز بضم محمود جاد فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وغادرت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى تونس العاصمة وذلك استعدادًا للانتظام في المعسكر المغلق المقرر إقامته بمدينة سوسة الساحلية، خلال الفترة من التاسع عشر من يوليو الجاري وحتى الأول من أغسطس المقبل ضمن استعدادات المصري لانطلاق الموسم الكروي الجديد.