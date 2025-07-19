تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق النبطية والحدود الجنوبية

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" في بيروت، أحمد سنجاب، بأن طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة استهدفت منطقة مطل الجبل في بلدة الخيام الحدودية، الواقعة ضمن قضاء مرجعيون جنوبي لبنان، ما أسفر – بحسب المعلومات الأولية – عن مقتل شخص لم تُعرف هويته بعد.

وأوضح سنجاب، خلال رسالة له على الهواء، أن بلدة الخيام تُعد من أبرز البلدات التي تعرضت لعدوان واسع النطاق خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان، كما أنها شهدت توغلًا بريًا لقوات الاحتلال خلال فترة العدوان قبل انسحابها في شهر فبراير الماضي.

وأكد أن الغارة الإسرائيلية جاءت تزامنًا مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة في أجواء منطقة النبطية وعدد من المناطق الحدودية الجنوبية الأخرى.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن الخيام لطالما كانت مركزًا رئيسيًا للمقاومة اللبنانية، لا سيما خلال المعارك البرية السابقة مع جيش الاحتلال، وهي تُعد من البيئات الحاضنة لحزب الله، ما يرجح أن يكون المستهدف في هذه الغارة أحد عناصر الحزب، في ظل عدم صدور أي بيان رسمي من وزارة الصحة اللبنانية أو الجهات الأمنية حتى اللحظة.

وقال سنجاب: "بحسب ما اعتدنا عليه خلال الأشهر القليلة الماضية، فإن مثل هذه الغارات الإسرائيلية المسيّرة عادة ما تستهدف شخصيات مرتبطة بالمقاومة اللبنانية، وغالبًا ما يكون الهدف فردًا أو اثنين على الأكثر، دون أن يتم الإعلان رسميًا عن التفاصيل فورًا".

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" استمرار المتابعة الحثيثة للتطورات من بيروت، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة على طول الحدود اللبنانية - الإسرائيلية