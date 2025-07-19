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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كل ما تريد معرفته عن قرعة الدوري المصري للموسم الجديد

الدوري
الدوري
ياسمين تيسير

قرر مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة سحب قرعة الدورى المصرى الجديد يوم 27 يوليو الجارى، على أن يتم تحديد الموعد النهائى  خلال الساعات المقبلة.

تم الاتفاق على ترقيم الأندية بناءً على ترتيب آخر موسم، حيث سيتم وضع النادي الأهلي في المرتبة الأولى بصفته بطل الدوري، ثم بيراميدز ثانيا، والزمالك ثالثا، كما جاء ترتيب الموسم الأخير، ثم باقي الأندية، بالإضافة إلى الثلاث فرق الصاعدة للدوري الممتاز.

وتناقش رابطة الأندية المصرية المحترفة عقد مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل لائحة الموسم الكروي الجديد 2025-2026، والتعديلات التي ستطرأ عليها منعا لأي جدل أو لغط خلال المرحلة المقبلة.

وأرسل نادي الزمالك، مقترحاته لرابطة الاندية بخصوص لائحة الدوري الجديد، وتضمنت طلب الزمالك إلغاء بند 63 من لائحة رابطة الأندية، والذي ينص على أن قرارات مجلس الرابطة لا يجوز الاستئناف عليها.

ويشهد يوم 8 أغسطس المقبل انطلاق الموسم الجديد 2024-2025 من مسابقة الدوري المصري.

وسيقام دوري الموسم المقبل بمشاركة 21 فريقا، حيث تخوض الفرق الدور الأول بشكل طبيعي.

وسيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين في الدور الثاني، بواقع مجموعة لتحديد البطل والفرق المؤهلة إفريقيا، ومجموعة للهبوط.

ويهبط الموسم الجديد 4 فرق، على أن يتأهل 3 فرق من دوري المحترفين، ليصبح الموسم التالي 20 فريقا.

وينطلق دوري الموسم الجديد في أغسطس المقبل، على أن ينتهي في شهر مايو 2025 قبل انطلاق كأس العالم المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية.

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