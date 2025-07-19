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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يتحرك لحسم عقود اللاعبيين للحفاظ على القوام الرئيسي للفريق

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يواصل نادي الزمالك خطواته الجادة لحسم ملف تجديد عقود عدد من لاعبيه الأساسيين، في مقدمتهم الثنائي حسام عبد المجيد ومحمد السيد، وذلك ضمن استعدادات الإدارة للموسم الكروي الجديد.

ويولي مسؤولو الزمالك هذا الملف أهمية قصوى، سعيًا لتفادي تكرار سيناريوهات سابقة شهدت رحيل أو تجميد لاعبين بسبب تأخر التجديد.

وتهدف الإدارة إلى منع دخول أي لاعب من العناصر الأساسية في آخر 6 أشهر من عقده، لضمان الحفاظ على قوام الفريق، وتمكين النادي من تسويق لاعبيه بالشكل الأمثل في حال عدم التجديد.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الإدارة الجديدة لتحقيق استقرار فني وإداري، وتفادي أزمات العقود المتكررة التي أثرت على الفريق في المواسم الماضية.

نادي الزمالك حسام عبد المجيد محمد السيد الزمالك

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