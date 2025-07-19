مودرن سبورت يخطف مدافع المنصورة من الزمالك

نجح نادي مودرن سبورت في حسم صفقة التعاقد مع محمد يسري، مدافع فريق المنصورة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، متفوقًا على نادي الزمالك الذي دخل في مفاوضات مع ناديه لضم اللاعب.

وشهدت الصفقة سباقًا قويًا بين الزمالك ومودرن سبورت، إلا أن الأخير تمكن من حسم كافة التفاصيل والتوصل لاتفاق نهائي مع إدارة المنصورة، لينجح في خطف الصفقة وضم يسري إلى صفوفه.

ويعد محمد يسري من المدافعين الواعدين في صفوف المنصورة، ولفت الأنظار خلال الموسم الماضي، ما دفع عددًا من الأندية إلى مراقبته، قبل أن يتمكن مودرن سبورت من إنهاء الصفقة رسميًا.