خبير: ترامب يسعى لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر شراكات استراتيجية

قال الخبير الاستراتيجي روب آرليت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعامل مع ملفي أوكرانيا والشرق الأوسط باعتبارهما مهمة شخصية مرتبطة برؤيته الأشمل لنشر السلام والرخاء عالميًا، موضحًا أن ترامب أشار منذ اليوم الأول لعودته بقوة إلى المشهد السياسي أنه قادر على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في يومه الأول عبر حزمة من الشراكات والاتصالات الاستراتيجية مع اللاعبين الرئيسيين في الصراع.

وأضاف آرليت، في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن كل تحركات ترامب الحالية تصب في محاولة الوصول إلى وقف للحرب ووقف شلال الدماء، إلا أن الواقع أظهر صعوبة المهمة؛ فالصراع ما زال مشتعلًا، ما يعني أن رهانه المتحمس المبكر على قدرته على الضغط خاصة على موسكو، لم يتحقق حتى الآن.

وأشار الخبير إلى أن اهتمام ترامب لا ينحصر في أوروبا فقط، فهو يربط بين إنهاء الحرب هناك وبين خفض التوتر في الشرق الأوسط، مؤمنًا بأن الاستقرار الإقليمي جزء من أي رؤية لسلام عالمي، متابعًا: «ترامب يركز بقوة على السلام والاستقرار ويريد عالمًا أكثر هدوءًا، وتحقيق هذه الأهداف قد لا يحدث على المدى القريب، ولكن ترامب يعمل عن كثب لبناء الشراكات التي تمكنه من إطلاق مبادرة أوسع لوقف النزاعات».