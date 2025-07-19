ترامب يعلن القضاء على المشروع النووي الإيراني

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه تم تدمير المواقع النووية الثلاثة في إيران بالكامل أو تسويتها بالأرض.

دعوى تشهير ضد صحيفة وول ستريت

وكان قد رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوى تشهير ضد صحيفة وول ستريت جورنال ، والصحفيين الذين كتبوا قصة عن مجموعة من الرسائل المهداة إلى جيفري إبستين في عيد ميلاده الخمسين في عام 2003، بما في ذلك مذكرة تحمل اسم ترامب ورسم لامرأة عارية، وفق ما ذكرت سي إن إن الأمريكية.

وتُمثّل هذه الدعوى، التي تسعى للحصول على تعويضات لا تقل عن 20 مليار دولار، تصعيدًا غير مسبوق في حملة ترامب القانونية المستمرة ضد شركات الإعلام التي يعتبرها معارضةً له.