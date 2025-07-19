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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب: تم تدمير المواقع النووية الثلاثة في إيران بالكامل أو تسويتها بالأرض

ترامب
ترامب
هاني حسين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انه تم تدمير المواقع النووية الثلاثة في إيران بالكامل أو تسويتها بالأرض، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


وقال ترامب: سيستغرق الأمر سنوات لإعادة المواقع النووية المستهدفة في إيران للعمل".

وفي سياق آخر ، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على أول مشروع قانون فيدرالي لتنظيم العملات المستقرة ليصبح قانوناً، فاتحاً الباب أمام استخدام أوسع لهذه التكنولوجيا في المعاملات المالية اليومية.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أقرّ الكونغرس أمس التشريع، وهو إنجاز رئيسي خلال ما أطلق عليه المشرعون "أسبوع العملات المشفرة"، بعد أن نال موافقة مجلس الشيوخ. وكان ترمب قد ضغط شخصياً على المشرعين الجمهوريين لدعم التشريع.

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