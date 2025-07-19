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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قميص الأهلي بتوقيع نجوم الفريق إهداء لمتحف فندق الإقامة في تونس..صور

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي أحمد حسن صورة قميص الأهلي المهدي لمتحف فندق الإقامة في تونس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"قميص الأهلي بتوقيع نجوم الفريق إهداء لمتحف فندق الإقامة في تونس ".

وكان قد أكد مصطفى سعد ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد الحالي والأهلي السابق، أن زد كان قريبًا من التواجد ضمن فرق المربع الذهبي في الموسم الأول، قدمنا موسمًا مميزًا، لكن الأمور لم تسير على أكمل وجه في المباريات الأخيرة في الدوري، وفقدنا الهدف بسبب 4 نقاط، وذلك في تصريحات هامة لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف أم.

وتابع "ميسي": بدأنا الموسم الأول مع زد بشكل قوي جدًا تحت قيادة كابتن مجدي عبد العاطي، الجميع كجهاز فني ولاعبين كان لديه رغبة كبيرة وتركيز عالي ويبحثون عن شهادة الاعتماد من الإدارة، الإسكواد كله كان لاعبين جدد من أندية مختلفة، وكنا نبحث عن التجانس والاندماج لإنجاح التجربة وهو ما حدث بالفعل، ربما الموسم الثاني الرغبة قلت والتركيز انخفض وهو ما أدى لتواجدنا في مرحلة الهبوط.  

وأضاف لاعب الأهلي السابق: عروض الأندية الكبيرة للاعبين أثرت على تركيزهم وأدائهم، متابعًا: قدمنا مباراة كبيرة أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر، لكن الأمور لم تسير مثلما أردنا، ولا نحاول إثبات شيء للمنافسين، لكننا نجتهد من أجل النادي الذي نلعب بقميصه، وهو نادي كبير له أهداف نلعب من أجلها.

وواصل لاعب سيراميكا كليوباترا السابق: نتائجنا أمام الفرق الكبيرة وخصوصًا الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز في الموسم الأول تحت قيادة كابتن مجدي عبد العاطي هي خير دليل على الموسم المميز الذي قدمناه، اختيار اللاعبين كان على مستوى عالى من الاحترافية، نظام العمل، الأجواء، كل شيء كان جاهز لموسم استثنائي لكن قلة الخبرات والنتائج الأخيرة لم تساعدنا على إنهاء الموسم كما أردنا.  

واختتم لاعب زد: موضوع التساهل في مواجهات الأهلي "كلام غير صحيح"، كنا ند بند أمام الأهلي وخسرنا في اللحظات الأخيرة، كابتن علي لطفي حارس مرمى كبير وله تاريخ وبالتالي أي كلام عن تساهله غير منطقي، أيضًا نحن نلعب في نادي كبير محترم ولا يلجأ لمثل تلك الأساليب غير الجيدة، وتابع: علاقتنا مع كابتن مجدي عبد العاطي كانت جيدة جدًا، وقدمنا موسم أول رائع، وموسم ثاني ليس على المستوى المطلوب، هو مدرب كبير وشخص محترف وبتمنى له كل التوفيق

الاهلي احمد حسن الزمالك

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