مودرن سبورت يتعاقد مع محمد يسري لاعب المنصورة

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس، إتمام التعاقد مع محمد يسري لاعب فريق المنصورة السابق، وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة خلال المرحلة المقبلة.

ويعد محمد يسري- صاحب الـ 20 عامًا، والذي يجيد اللعب في مركز المساك- من المواهب الواعدة التي ينتظرها مستقبلا كبيرا خلال المرحلة المقبلة.

محمد يسري هو الصفقة الثامنة لفريق مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التعاقد مع محمد أبو جبل، ورشاد المتولي، وعماد حمدي، وأحمد المزهود، وكمال السيد، ومحمود ممدوح، وجودوين شيكا.