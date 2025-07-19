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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من ضهر راجل .. محمد رمضان يطرح أحدث كليباته الغنائية

محمد رمضان
محمد رمضان
تقى الجيزاوي

طرح الفنان محمد رمضان احدث كليباته الغنائية بعنوان “من ضهر راجل” عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وفى هذا السياق، روج محمد رمضان للأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام،  وكتب معلقا: “دلوقتي الكليب الرسمي لأغنية من ضهر راجل ثقة فى الله نجاح”. 

وكان طرح الفنان محمد رمضان خلال الأيام الماضية أغنيته الجديدة "ايه يا قلبي" من كلمات مصطفى حدوته وألحان تاج ويعتبرها أغنية صيفية.

محمد رمضان يتصدر تريند يوتيوب بأغنية “عضمضم” 

وتصدر  محمد رمضان ترند موقع “يوتيوب” مرة جديدة من خلال أحدث كليباته “عضمضم”، ليُكمل ثلاثية بصرية مميزة جمعته بالمخرج ومصمم الكليبات محمد يوسف “ديكس”، بعد “الجو حلو” و”أنا أنت".


وكشف محمد يوسف “ديكس”، مصمم ومخرج الكليبات الثلاثة، أن التجربة اعتمدت بالكامل على تقنيات متطورة في التصميم والإنتاج، هي : المؤثرات البصرية (VFX)، الرسوم ثلاثية الأبعاد (3D CGI)، و الذكاء الاصطناعي (AI) .

وأوضح “ديكس” أنه تم إنشاء مجسّم رقمي خاص بالنجم محمد رمضان، يُستخدم كأداة مرنة في تنفيذ المشاهد والخدع البصرية، ما يتيح إمكانية إنتاج مشاهد خيالية دون الحاجة إلى تصوير تقليدي.

وأشار “ديكس” إلى أن البرامج المستخدمة شملت أدوات متقدمة مثل: Cinema 4D, Substance 3D، Adobe Photoshop، والـ comfyui كل هذه العناصر جرى دمجها لتقديم صورة فنية مختلفة، تسرد قصة بصرية تتجاوز الشكل إلى الإحساس، خاصةً في كليب “أنا أنت”، الذي وصفه ديكس بأنه “قصة من المستقبل تُروى بلغة التكنولوجيا”، مشيرًا إلى إنه كان حريصًا على وجود فكرة مختلفة لكل لكليب خصوصًا لتزامن الـ 3 في نفس الوقت.

وعن التعاون مع محمد رمضان، أكد ديكس أن العلاقة بينهما تتسم بالتفاهم والثقة، مضيفًا: “محمد رمضان نجم حقيقي، يتقبل الأفكار ويخوض التجربة دون تردد، وهو ما يجعل النتيجة دائمًا مبهرة ومختلفة، ويشجع الصناع لابتكار أفكار جديد في كل تعاون وكل كليب.

ورغم مرور أربعة أسابيع على طرح كليب “أنا أنت” (الشهير بجملته “أنا مافيا.. أنت هلهل”)، ما زالت الأغنية تتصدر ترند يوتيوب، متفوقة على عدد كبير من الأغاني والألبومات التي صدرت في نفس التوقيت.

يذكر أن الـ 3 كليبات  “الجو حلو”، “أنا أنت”، و”عضمضم”، أحدث أعمال النجم محمد رمضان، وجاءت بتوقيع المخرج محمد يوسف.

محمد رمضان أغنية من ضهر راجل اغاني محمد رمضان

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