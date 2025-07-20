متوسط سعر الدولار اليوم الأحد 20 يوليو 2025

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار، أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الأحد 20 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديث في البنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند 49.43 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك (نكست، التنمية الصناعية) نحو 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنوك (الأهلي المتحد، ، الشركة المصرفية الدولية، الأهلي الكويتي) نحو 49.39 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول عند 49.38 جنيه للشراء و49.48 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (تنمية الصادرات، العقاري المصري العربي، القاهرة، الأهلي، مصر، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي، قناة السويس، فيصل الإسلامي، البركة، أبوظبي التجاري،إتش إس بي سي"HSBC"، العربي الإفريقي الدولي) نحو 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك( الكويتي الوطني، أبوظبي الأول، الإسكندرية، المصرف المتحد، قطر الوطني) نحو 49.34 جنيه للشراء و49.44 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك ميد بنك نحو 49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الأحد في البنك المركزي المصري نحو 49.36 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأحد

49.43 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأحد

49.43 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الأحد

49.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم الأحد

50.31 جنيه.