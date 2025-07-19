كيدز كامب يختتم المغامرة بجزيرة الشخلوبة وجولة فى بحيرة البرلس | صور

اختتم المعسكر الرياضي الأول للأطفال " كيدز كامب" برنامجه التثقيفى الرياضى اليوم، بمشاركة 25 أسرة مصرية بجزيرة الشخلوبة بمحافظة كفر الشيخ، المعسكر أطلقته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بوزارة الشباب والرياضة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن برنامج المعسكر الرياضي بدأ صباح اليوم، بطابور رياضى بملعب معسكر الشباب ببلطيم فى السابعة صباحاً وتناول وجبة الإفطار قبيل التحرك لبدء المزارات التى بدأت بالكثبان الرملية وورش تصنيع السفن بمدينة برج البرلس، ورحلة بحرية فى بحيرة البرلس ليتوجه المشاركين إلى جزيرة الشخلوبة حتى وقت الغروب .

وأقيم حفل السمر بعد العودة من جزيرة الشخلوبة وتجمعت الأسر المشاركة حول حلقة النار للمشاركة فى نقاشات تنمية المهارات الحياتية وبعدها التقاط صور تذكارية قبل المغادرة، المعسكر بإشراف الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والدكتورة غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية وبحضور عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، أحمد سعيد ممثل الوزارة من الإدارة المركزية للتنمية الرياضية و الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، عبد الفتاح الوكيل منسق النشاط الكشفى بالمديرية.