ارتفاع تعويضات نشاط التأمين التجاري إلى 15.5 مليار جنيه خلال 4 أشهر

وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية، ارتفاع قيمة التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التجاري لنحو 15.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أبربل 2025 مقابل 12.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2024، بنمو 34.2%، على أساس سنوي.

تعويضات التأمين التكافلي

وارتفعت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنسبة 41.7 %، لتسجل 1.8 مليار جنيه خلال الـ4 أشهر الأولي من العام 2025 مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

قيمة التعويضات خلال 4 أشهر

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال الـ 4 أشهر من العام الجاري 2025 بنسبة 34.9%.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 18.4مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أبريل 2025 مقابل 13.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 34.9%.