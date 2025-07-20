الأنبا توماس يترأس اليوم التكويني لأعضاء اجتماع الأسرة بكاتدرائية مار جرجس بالجيزة

ترأس أمس، نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، فعاليات اليوم التكويني لأعضاء اجتماع الأسرة، بكاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس، بالجيزة.

أقيم اليوم بالتعاون مع دار القديس جيروم للتكوين والدراسات الكتابية، بمشاركة القمص ميلاد موسى، راعي الكاتدرائية، ووكيل عام المطرانية، والأب بطرس أنور، نائب راعي الكاتدرائية، وسكرتير صاحب النيافة.

دارسة شخصية إيليا النبي

وألقى الأب المطران محاضرة اليوم بعنوان "دارسة شخصية إيليا النبي من سفر الملوك الثاني"، كما تضمن اليوم أيضًا أوقات الصلاة، والفقرات الترفيهية.

كذلك، قدّم راعي الإيبارشيّة كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية المحافظة على الصلاة اليومية في المذبح العائلي، متنميًا للجميع حياة أسرية مباركة.