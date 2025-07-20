بفستان كورشيه.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

نشرت الفنانة منة عرفة مجموعة من صورها الجديدة الصيفية، عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت منة عرفة، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأبيض الكورشيه وهو ما تميزت به .

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز منة عرفة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.