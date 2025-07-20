منتخب الشباب يخوض ثاني ودياته أمام الكويت استعدادًا لمونديال تشيلي

يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، بقيادة المدير الفني أسامة نبيه، في السادسة من مساء اليوم الأحد، ثاني مبارياته الودية أمام منتخب الكويت الأولمبي، وذلك على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، ضمن برنامج الإعداد لخوض نهائيات كأس العالم للشباب المقرر إقامتها في تشيلي عام 2025.

وكان المنتخب المصري قد فاز في المباراة الودية الأولى التي أُقيمت يوم الخميس الماضي بنتيجة 3-2، وسجل الأهداف الثلاثة كل من محمد عبد الله، أحمد وحيد، ومحمد هيثم.

وحرص أسامة نبيه وقتها على الدفع بالتشكيل الأساسي، بينما من المتوقع أن يمنح الفرصة اليوم لمجموعة جديدة من اللاعبين بهدف تقييم جميع العناصر وتحقيق أقصى استفادة فنية من المعسكر.

وأعرب أسامة نبيه عن رضاه بمستوى المنتخب في المباراة الأولى، مشيدًا بالمكاسب التي حققها الفريق، أبرزها اللعب تحت الضغط، والاطمئنان على العناصر الأساسية، إلى جانب تطبيق بعض الجمل التكتيكية التي تم التدريب عليها خلال فترة المعسكر.

وأكد نبيه أن العمل جارٍ لبناء جيل قوي قادر على تمثيل مصر بشكل مشرف في مونديال الشباب، معترفًا بوجود بعض الأخطاء التي يعمل هو وجهازه المعاون على تصحيحها بشكل مستمر.

وأشار إلى متابعته المستمرة للاعبين الدوليين تمهيدًا لاستدعائهم في المعسكر المقبل، بهدف تشكيل قائمة نهائية تضم مزيجًا من اللاعبين المحليين والمحترفين.

واختتم نبيه تصريحاته بالتأكيد على أن الباب ما زال مفتوحًا أمام جميع اللاعبين المجتهدين والمتميزين، مطالبًا الجميع بالتركيز والانضباط في هذه المرحلة الحاسمة من الاستعدادات.