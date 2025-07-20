تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط ، خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 7 سفن وغادرته 9 فيما بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء التي تم التداول عليها 19 سفينة حاويات وبضائع عامة.



وذكرت هيئة ميناء دمياط في بيان اليوم أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 26479 طنا تشمل 3500 طن جبس معبأ و13760 طن يوريا و4520 طن مولاس و 1425 طن أسمنت و 3274 طن بضائع متنوعة .. كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34149 طنا تشمل : 24433 طن ذرة و 6400 طن حديد و 835 طن ابلاكاش و 785 طن خشب زان و 1500 طن خردة و 767 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 196 طنا.



وأضافت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 95296 طنًا .. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 29417 طنًا و غادر قطاران بحمولة إجمالية 2432 طن قمح ليتجها إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2330 حركة.