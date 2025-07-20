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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يجهز آدم كايد ببرنامج تأهيلي خاص استعدادًا للظهور الأول

آدم كايد
آدم كايد
القسم الرياضي

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، برنامجًا تأهيليًا خاصًا للاعب الفلسطيني آدم كايد، الذي انضم مؤخرًا إلى معسكر الفريق المُقام حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فور وصوله إلى القاهرة صباح الخميس الماضي.

ويعمل الجهاز الفني على تجهيز كايد بدنيًا وفنيًا تمهيدًا لمشاركته في المباراة الودية الأخيرة للفريق خلال المعسكر، والتي ستُقام يوم 25 يوليو الجاري أمام وادي دجلة، ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد.

وكان الزمالك قد أنهى إجراءات ضم آدم كايد في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع نادي بريدا الهولندي.

وتواجد اللاعب في القاهرة قبل أيام لإجراء الكشف الطبي، قبل أن يغادر لإنهاء بعض الأمور الخاصة في بلاده، ثم عاد مجددًا للانضمام رسميًا إلى الفريق.

وتولى المدير الرياضي للزمالك، جون إدوارد، ملف التفاوض مع اللاعب، وسط اهتمام من عدة أندية خليجية، إلا أن رغبة كايد القوية في ارتداء قميص الزمالك حسمت الصفقة لصالح القلعة البيضاء.

ويُعد آدم كايد من أبرز المواهب الفلسطينية الصاعدة، حيث يجيد اللعب في مركز الوسط المهاجم والجناح، ويمتاز بمهارات فردية عالية ومرونة تكتيكية كبيرة، ما يجعله إضافة قوية لتشكيلة الزمالك في الموسم المقبل.

وقد شارك كايد في عدد من المباريات الدولية مع منتخب فلسطين، وقدم موسمًا مميزًا في الدوري الهولندي، ما جعله هدفًا للعديد من الأندية، قبل أن ينجح الزمالك في حسم التعاقد معه رسميًا.

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