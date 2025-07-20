أونروا: السلطات الإسرائيلية تجوع المدنيين في قطاع غزة ومن بينهم مليون طفل

أكدت وكالة أونروا، أنّ السلطات الإسرائيلية تجوع المدنيين في قطاع غزة ومن بينهم مليون طفل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وجه رئيس الوزراء الاسكتلندي، جون سويني، رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يطلب فيها التعاون في الإجلاء الطبي للأطفال المصابين من قطاع غزة.

وكان سويني قد كتب رسالة إلى ستارمر في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرًا إلى استعداد اسكتلندا لاستقبال بعض الأطفال المصابين جراء القصف في قطاع غزة، والبالغ عددهم ألفي طفل، ليتمكنوا من تلقي العلاج الطبي في النظام الصحي الاسكتلندي.