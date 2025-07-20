انسى النمل طول الصيف.. خلطة سحرية من مكونين تخلصك منه للأبد

تعاني الكثير من ربات المنزل من انتشار النمل في الصيف وإليك الحل السحري للتخلص من النمل نهائيًا في الصيف، باستخدام طرق فعالة وآمنة:

1. خلطة طبيعية قاتلة للنمل (مفعولها سريع ويدوم):

المكونات:

ملعقة كبيرة سكر بودرة

ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم (كربوناتو)

الطريقة:

اخلطي المكونين معًا.

ضعي الخليط في أغطية زجاجات أو أطباق صغيرة في أماكن تواجد النمل أو مساراته.

السكر يجذب النمل، والبيكربونات تقتله بمجرد تناوله لأنها تخل بتوازن جهازه الهضمي الداخلي.

2. الخل الأبيض والليمون (طارد قوي للنمل):

الطريقة:

امزجي نصف كوب من الخل الأبيض مع نصف كوب ماء + عصير نصف ليمونة.

ضعي الخليط في بخاخ ورشي الأماكن التي يدخل منها النمل (الأبواب – الشبابيك – الزوايا).

الخل يزيل آثار الرائحة التي يتتبعها النمل، والليمون يعطّل مساراته الكيميائية.

3. القرفة أو النعناع المجفف (رائحة تمنع عودة النمل):

الطريقة:

ضعي أعواد القرفة أو أوراق النعناع المجفف أو زيتهم في أماكن تجمع النمل.

يمكن مزج زيت القرفة أو النعناع مع ماء ورشّ المكان.

النمل يكره الروائح القوية، وبالتالي لا يعود لتلك الأماكن.

4. أهم نصائح الوقاية:

نظفي المطبخ باستمرار، وخصوصًا بقايا الطعام والسكر.

سدّي أي شقوق أو فتحات بجوار الحوائط أو النوافذ.

لا تتركي أواني بها سكر أو عسل مكشوفة.

استخدمي "جل النمل" الجاهز من الصيدليات أو السوبر ماركت، مثل "أدفنت" أو "بويزون جل"، يتم وضعه على أطراف المطبخ وبجانب النوافذ.