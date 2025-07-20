بربع مليون جنيه .. مايا دياب بفستان لون الكراميل تثير السوشيال ميديا

خطفت الفنانة اللبنانية مايا دياب الأنظار في أحدث ظهور لها خلال إحدى السهرات الخاصة، حيث تألقت بإطلالة جريئة وغير تقليدية باللون الكراميل، أثارت تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت دياب بفستانٍ أنيق من قماش الشيفون الخفيف، بتصميم عصري كشف عن رشاقتها وأناقتها اللافتة. تميز الفستان بقصة غير متناسقة (Asymmetrical) مع كتف واحد، وتفاصيل مكشوفة في منطقتي البطن والفخذين، إضافة إلى جديلة طويلة من نفس القماش تتدلّى في منتصف التنورة، مما أضفى لمسة درامية وجريئة على الإطلالة.

ونسّقت مايا إطلالتها مع إكسسوارات لافتة، شملت سواراً ذهبياً عريضاً وحلقاً هندسياً كبيراً، فيما اعتمدت تسريحة شعر مموجة على طريقة الـ "Wet Look"، ومكياجًا بارزًا ركّز على العيون السموكي والشفاه النيود الممتلئة.

اللافت أن هذه الإطلالة تعكس جرأة مايا الدائمة في اختيار أزيائها، حيث باتت تُعرف بتصاميمها الخارجة عن المألوف التي توازن بين الجرأة والذوق الرفيع. ورجّح متابعون أن يكون الفستان من تصميم أحد أبرز الأسماء في عالم الموضة اللبنانية أو العالمية، بقيمة تقديرية تتراوح بين ٣٩٦ الف جنيه

ولاقت الإطلالة ردود فعل متباينة بين الإعجاب بطابعها الفني الجريء، وبين انتقادات اعتبرتها “مبالغاً فيها”، في مشهد يعكس الجدل المعتاد الذي تثيره الفنانة المعروفة بإطلالاتها الصادمة والمميزة.