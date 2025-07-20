ريبيرو غير مقتنع به.. شوبير يكشف مفاجأة عن أحد المدافعين الجدد بالأهلي

فجّر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة جديدة بشأن موقف المدير الفني للنادي الأهلي، الإسباني خوسيه ريبيرو، من أحد اللاعبين المنضمين حديثًا إلى صفوف الفريق، مؤكدًا أن المدرب غير مقتنع بإمكاناته الفنية.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية في برنامجه «مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»:«المفاجأة إن فيه لاعب الأهلي اشتراه من فترة قريبة، مش من زمان، وهو لاعب في الخط الخلفي الدفاعي. ريبيرو مش مقتنع بإمكاناته، وأصبح خارج حساباته الفنية، رغم إن اللاعب بيحاول يثبت نفسه».



وأضاف:«اللاعب ده مشاركش في كأس العالم للأندية، وريبيرو مش شايف إنه الخيار الأفضل في مركزه حتى الآن».

قائمة أغلى صفقات بيع في تاريخ الأهلي

يتصدر قائمة الأغلى في تاريخ النادي الأهلي حتى الان " قبل إتمام صفقة بيع وسام أبو علي بشكل رسمي" هو ماليك إيفونا الذي انتقل للدوري الصيني في صفقة وصلت قيمتها لـ 8 مليون يورو.

وجاءت صفقة انتقال رمضان صبحي في المركز الثاني - حتى الان - حينما انتقل للاحتراف في نادي ستوك سيتي الإنجليزي بقيمة 5 مليون يورو

وفي المركز الثالث تواجد أحمد حجازي الذي خرج من الأهلي للإحتراف في نادي وست بروميتش الإنجليزي ووصلت قيمة الصفقة لـ 5 ملايين دولار

وجاء انتقال محمد عبدالمنعم لنيس الفرنسي في المركز الرابع بـ 4.2 مليون يورو وخامسا تريزيجيه لـ نادي أندرلخت البلجيكي ب2.3 مليون دولار