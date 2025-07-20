شوبير: الأهلي لن يجد بديلًا لـ وسام أبو علي.. وتأثيره كان أقرب إلى الخيال

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي سيواجه صعوبة بالغة في تعويض رحيل مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي، مشددًا على أن العثور على لاعب بنفس القيمة الفنية والإمكانات لن يكون أمرًا سهلًا.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي:"هل يمكن للأهلي تعويض وسام أبو علي؟ بالفم المليان: لا. التعاقد مع مهاجم بهذه الجودة لا يتكرر كثيرًا".

وأشار إلى أن الأهلي مرّ بتجارب مشابهة مع مهاجمين مثل فلافيو وفيلكس، حيث احتاج كل منهما لفترة طويلة من التأقلم قبل أن يظهر قدراته الحقيقية ويحقق نجاحًا كبيرًا مع الفريق، فنيًا وماليًا.

وأضاف: "وسام ترك بصمة واضحة، وتأثيره كان ملحوظًا داخل الملعب، وكذلك على مستوى علاقته بزملائه".



كما كشف شوبير عن كواليس لقاء جمعه باللاعب في الولايات المتحدة، قائلاً:"خلال لقائي مع وسام في أمريكا، أكد لي أنه سيرحل، وأوضح أنه يعتز كثيرًا بهويته الفلسطينية، لكنه نشأ في بيئة أوروبية ويسعى لتحقيق مصلحته المهنية".



واختتم شوبير حديثه: “وسام عبّر عن حبه الكبير لجماهير الأهلي، وقال إنه كان معتادًا على اللعب أمام 3 آلاف مشجع، لكن الأجواء في ملعب الأهلي كانت بالنسبة له أقرب إلى الخيال”.