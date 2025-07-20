موعد مباراة المصري البورسعيدي الودية مع الصفاقسي التونسي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، اليوم الأحد، أولى مبارياته الودية ضمن معسكره المغلق المقام بمدينة سوسة التونسية، وذلك بمواجهة فريق الصفاقسي، ضمن تحضيرات الفريق البورسعيدي لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

موعد مباراة المصري ضد الصفاقسي التونسي

تقام مباراة المصري البورسعيدي ضد الصفاقسي التونسي اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة

كانت بعثة المصري قد غادرت إلى تونس أمس السبت، متجهة إلى مدينة سوسة الساحلية التي تبعد نحو 150 كم عن العاصمة التونسية، حيث يقيم الفريق معسكرًا يمتد حتى الأول من أغسطس المقبل، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد.

ويخوض المصري أربع مواجهات ودية خلال المعسكر، تبدأ بمواجهة الصفاقسي اليوم، ثم لقاء النجم الساحلي يوم الأربعاء المقبل 23 يوليو، يعقبه لقاء قوي أمام الترجي التونسي يوم الأحد 27 يوليو، فيما يجري المدير الفني نبيل الكوكي اتصالات للاتفاق على إقامة مباراة رابعة مع أحد أندية النخبة في الدوري التونسي.

وعلى صعيد الانتقالات، دعم المصري صفوفه بالتعاقد مع عمر الساعي لاعب الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم، إضافة إلى ضم الجزائري منذر طمين، إلى جانب تجديد عقد مواطنه عبد الرحيم دغموم، في إطار خطة الإدارة لتعزيز الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

وضع المدرب التونسي نبيل الكوكي برنامجًا تدريبيًا خاصًا خلال المعسكر، يهدف إلى رفع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من الإعداد التي أقيمت في مدينة بور فؤاد.

كان الكوكي قد اعتذر عن حضور مراسم تشييع جثمان الدكتور ميمي عبد الرازق، أحد رموز النادي المصري، بسبب توجهه المبكر إلى تونس لترتيب استقبال البعثة وتنظيم المعسكر.