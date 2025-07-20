ماذا تعرف عن الأمانة التنفيذية لمكافحة التصحر بالأمم المتحدة؟

عندما تتدهور الأرض أو تبتلي بالجفاف، تفقد قدرتها على استدامة الحياة، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة، بدءًا من فشل المحاصيل ووصولًا إلى الهجرة والصراع ابرمت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام ١٩٩٤ لحماية أراضينا واستعادتها، وضمان مستقبل أكثر أمانًا وعدلًا واستدامة.

الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الهيئة المسؤولة عن دعم تنفيذ الاتفاقية، والتي تهدف إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في المناطق المتضررة.

ويبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 197 دولة، منها 196 دولة طرفًا والاتحاد الأوروبي. وتُعد الاتفاقية - القائمة على مبادئ المشاركة والشراكة واللامركزية - التزامًا متعدد الأطراف للتخفيف من آثار تدهور الأراضي، وحماية أراضينا لنتمكن من توفير الغذاء والماء والمأوى والفرص الاقتصادية لجميع الناس.

توحد الاتفاقية الحكومات والعلماء وصانعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة لاستعادة أراضي العالم وإدارتها. يعد هذا العمل بالغ الأهمية لضمان استدامة الكوكب وازدهار الأجيال القادمة.

تتولى الأمانة ترتيب اجتماعات مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية، وتقديم الخدمات اللازمة لها، وتجميع وإرسال التقارير، وتقديم المساعدة للدول الأطراف النامية المتأثرة، خاصة في أفريقيا كما تنسق الأمانة أنشطتها مع أمانات الهيئات والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة.

وكان قد تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، خلفا لإبراهيم ثياو.

ومن المقرر أن تبدأ ولايتها والتي تمتد لثلاث سنوات في وقت لاحق ويأتي التعيين تتويجا لخبرتها الواسعة في مجالات البيئة والتنمية المستدامة

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة/ ياسمين فؤاد، بتعيينها في منصبها الجديد كأمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وذلك بعد مسيرة وطنية متميزة في منصبها السابق كوزيرة للبيئة منذ عام 2018 وحتى قبول استقالتها؛ تمهيدا لتقلدها مسئولياتها الجديدة في قضايا المناخ والتصحر في منظمة الأمم المتحدة، التي تأتي استمرارا لجهودها الرامية للتصدي للتحديات البيئية والمناخية على مستوى العالم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تعيين الدكتورة ياسمين فؤاد في هذا المنصب الرفيع يؤكد جدارتها في تولي مسئوليات كبيرة لدعم جهود المنظمة الدولية في مجال التصدي للتحديات البيئية الذي يحظى بزخم عالمي، كما يأتي تتويجا للجهود وخبراتها الطويلة في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة ياسمين فؤاد تعد إحدى الخبيرات المتميزات في مجال الدبلوماسية البيئية، وتتمتع بخبرة تزيد على 25 عاما في مجال الحوكمة البيئية، والملفات والقضايا البيئية العالمية، كما تتمتع بخبرة واسعة في مجال الدبلوماسية الدولية للمناخ، بالإضافة إلى سجل حافل في تصميم وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية والنظامية لتحقيق التنمية المستدامة.