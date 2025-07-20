مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة: ننتظر دخول 3 شاحنات طبية والاحتياج في غزة كبير للغاية

قال محمد أبو عفش مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إنّ الجمعية تلقت، صباح اليوم، إخطاراً من وزارة الصحة الفلسطينية يفيد باعتزام منظمة الصحة العالمية إدخال 3 شاحنات محمّلة بالأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية إلى القطاع، موضحًا، أن الجمعية تتابع منذ الصباح مع وزارة الصحة والمنظمة الدولية إجراءات السماح بدخول هذه الشاحنات، ومؤكداً أن الحاجة لها كبيرة للغاية في ظل النقص الحاد في المستلزمات الطبية.

وأضاف أبو عفش، في تصريحات مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الشاحنات الثلاث لا تكفي سوى لأسبوع على الأكثر، نظراً لحجم الإصابات الكبير الناتج عن الاستهدافات المستمرة، فضلاً عن ظهور أمراض وسوء تغذية بين السكان، وهو ما يزيد الضغط على المنظومة الصحية بشكل غير مسبوق.

ولفت إلى أن الأزمة الحالية تؤثر بشكل مباشر على المستشفيات والمراكز الصحية، وكذلك على الجمعيات والمؤسسات الإغاثية كالهلال الأحمر والإغاثة الطبية.

وتابع، أنّ مؤسسته تدير 15 مركزاً طبياً في مختلف مناطق غزة، وتشهد هذه المراكز ازدحاماً يومياً بأعداد متزايدة من النساء والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

وبيّن أن الأوضاع تنذر بكارثة إنسانية لم يشهدها التاريخ الحديث، قائلاً إن "قطاع غزة يشهد الآن تجويعاً ممنهجاً لسكانه من الأطفال والنساء وكبار السن"، مضيفاً أن أبسط مقومات الحياة، كالغذاء والماء، أصبحت مفقودة.