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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة بغزة: ارتفاع ضحايا قصف توزيع المساعدات إلى922 شهيدا و5861 مصابا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "وزارة الصحة بغزة" بارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال مراكز توزيع المساعدات إلى 922 شهيدا وأكثر من 5861 مصابا منذ 27 مايو.

وقال محمد أبو عفش مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إنّ الجمعية تلقت، صباح اليوم، إخطاراً من وزارة الصحة الفلسطينية يفيد باعتزام منظمة الصحة العالمية إدخال 3 شاحنات محمّلة بالأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية إلى القطاع، موضحًا، أن الجمعية تتابع منذ الصباح مع وزارة الصحة والمنظمة الدولية إجراءات السماح بدخول هذه الشاحنات، ومؤكداً أن الحاجة لها كبيرة للغاية في ظل النقص الحاد في المستلزمات الطبية.

وأضاف أبو عفش، في تصريحات مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الشاحنات الثلاث لا تكفي سوى لأسبوع على الأكثر، نظراً لحجم الإصابات الكبير الناتج عن الاستهدافات المستمرة، فضلاً عن ظهور أمراض وسوء تغذية بين السكان، وهو ما يزيد الضغط على المنظومة الصحية بشكل غير مسبوق.

ولفت إلى أن الأزمة الحالية تؤثر بشكل مباشر على المستشفيات والمراكز الصحية، وكذلك على الجمعيات والمؤسسات الإغاثية كالهلال الأحمر والإغاثة الطبية.

الصحة الاحتلال وزارة الصحة

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