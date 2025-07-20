قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. وست هام يعلن التعاقد مع كايل ووكر- بيترز قادمًا من ساوثهامبتون
تختار ايه؟.. أوبل جراند لاند إم فولكس فاجن تيجون 2025
من الأحد الي الأربعاء .. فصل الكهرباء عن مدينة في المنوفية
شائع بين كبار السن.. قصة مرض أصاب رئيس أكبر دولة بالعالم
سياحة النواب: كشف مخطط حسم يعزز تثبيت دعائم الدولة ويدفع حركة التنمية السياحية
اعتداء زوج أثناء «الرؤية» على طليقته وأطفاله داخل مركز شباب بالإسماعيلية |تفاصيل حزينة
العقل المدبر لـ حركة حسم.. السجل الجنائي للقيادي الهارب يحيى موسى
راعوا عقولنا ... شوبير يسخر من صفقات الزمالك الصيفية
4 أندية تحجز أولى بطاقات التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029
دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لوقف تراخيص حفل ترافيس سكوت في الأهرامات
السودان بين الحرب والانفصال.. صراع بلا هوية ووطن بلا ملامح
حاولا استهداف الطائرة الرئاسية.. من هما الإرهابيين يحي موسى وعلى السماحي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح: توفير 151 فرصة عمل جديدة للشباب خلال يونيو الماضى

محافظ مطروح
محافظ مطروح
ايمن محمود

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار جهود المحافظة بالتعاون مع الشركات العاملة على أرض مطروح في توفير مزيد من فرص العمل للشباب، لتحقيق الاستقرار لهم والحد من البطالة، خاصة مع ما توفره المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة من فرص العمل.

واشاد المحافظ بجهود مديرية العمل  بمطروح فى هذا الملف، حيث نجحت مكاتب التشغيل بمديرية العمل خلال شهر يونيو  الماضى فى توفير 151 فرصة عمل جديدة للشباب منها 95 فرصة عمل بالفنادق والقرى السياحية ومنشآت القطاع الخاص و56 فرصة عمل بالشركات العاملة فى المشروع القومى للطاقة السلمية بمحطة الضبعة النووية، وذلك من أبناء مطروح  والوافدين الراغبين فى العمل من العمالة الفنية. 

وأوضح خالد عبدالعزيز، مدير عام مديرية العمل بمطروح، أن التعيين مؤقت من خلال شهادات القيد المرتدة للمديرية من المنشآت وجهات التشغيل، طبقًا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وبالنسبة للوظائف الفنية بالشركات العاملة بمحطة الضبعة النووية تم التعيين بعد حصول المعينين على شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة عن طريق إدارة التدريب المهنى بمديرية العمل، وكذلك اجتياز اختبارات المقابلة الشخصية لتلك الشركات.

من ناحية اخرى، قام الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، بزيارة تفقدية إلى المدفن الصحي بمركز ومدينة الضبعة، الذي تم تنفيذه من خلال وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة البيئة ضمن مشروع إنشاء البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة.

وتفقد نائب المحافظ يرافقه العميد ياسر عامر، رئيس مركز ومدينة الضبعة لمكونات المشروع والاطمئنان على جاهزية الموقع للتشغيل وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة.

ويُعد هذا المدفن من المشروعات الحيوية التي تهدف إلى تحسين إدارة المخلفات الصلبة وتعزيز منظومة النظافة العامة والحفاظ على البيئة. ويضم المدفن خلية دفن آمن، مبنى إداري، ميزان بسكول، غرفة مولدات، خزان وقود، بئر مياه، نظام تجميع للرشح، وسور خرساني، بالإضافة إلى التجهيزات اللازمة للتشغيل.

وأكد نائب المحافظ خلال الزيارة على أهمية المشروع كأحد ركائز تطوير البنية التحتية البيئية في المحافظة، والتي سوف تسهم في تحسين مستوى النظافة وخدمة أهالي مركز الضبعة والمراكز المجاورة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح فرص عمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

أرشيفية

طالبة تُنهي حياتها بـ«حبة غلة» بعد وفاة والدها وزواج والدتها في المرج

نقد أجنبي

الحد الأقصى لأوراق النقد المحمولة أثناء السفر للخارج.. اعرف كام؟

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

ترشيحاتنا

محمد حمدي

محمد حمدي: تجربتي مع الزمالك كانت قصيرة لكنها من الأهم في مشواري

ريبيرو

ريبيرو يجتمع بجهازه المعاون خلال معسكر الأهلي في تونس

مران الأهلي

الأهلي يواصل تدريباته بمعسكر تونس استعدادا لمنافسات الموسم الجديد

بالصور

ابنة ماجد المصرى تخطف الأنظار مع زوجها بإطلالة جذابة| شاهد

ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة

19 عامًا في غيبوبة.. ماذا كان يدور داخل جسد الأمير النائم؟

الامير النائم
الامير النائم
الامير النائم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟

حلوي أهل الخليج .. طريقة عمل كيكة الدخن بالزبادي

كيكة الدخن
كيكة الدخن
كيكة الدخن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد