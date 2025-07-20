محافظ مطروح: توفير 151 فرصة عمل جديدة للشباب خلال يونيو الماضى

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار جهود المحافظة بالتعاون مع الشركات العاملة على أرض مطروح في توفير مزيد من فرص العمل للشباب، لتحقيق الاستقرار لهم والحد من البطالة، خاصة مع ما توفره المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة من فرص العمل.

واشاد المحافظ بجهود مديرية العمل بمطروح فى هذا الملف، حيث نجحت مكاتب التشغيل بمديرية العمل خلال شهر يونيو الماضى فى توفير 151 فرصة عمل جديدة للشباب منها 95 فرصة عمل بالفنادق والقرى السياحية ومنشآت القطاع الخاص و56 فرصة عمل بالشركات العاملة فى المشروع القومى للطاقة السلمية بمحطة الضبعة النووية، وذلك من أبناء مطروح والوافدين الراغبين فى العمل من العمالة الفنية.

وأوضح خالد عبدالعزيز، مدير عام مديرية العمل بمطروح، أن التعيين مؤقت من خلال شهادات القيد المرتدة للمديرية من المنشآت وجهات التشغيل، طبقًا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وبالنسبة للوظائف الفنية بالشركات العاملة بمحطة الضبعة النووية تم التعيين بعد حصول المعينين على شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة عن طريق إدارة التدريب المهنى بمديرية العمل، وكذلك اجتياز اختبارات المقابلة الشخصية لتلك الشركات.

من ناحية اخرى، قام الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، بزيارة تفقدية إلى المدفن الصحي بمركز ومدينة الضبعة، الذي تم تنفيذه من خلال وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة البيئة ضمن مشروع إنشاء البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة.

وتفقد نائب المحافظ يرافقه العميد ياسر عامر، رئيس مركز ومدينة الضبعة لمكونات المشروع والاطمئنان على جاهزية الموقع للتشغيل وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة.

ويُعد هذا المدفن من المشروعات الحيوية التي تهدف إلى تحسين إدارة المخلفات الصلبة وتعزيز منظومة النظافة العامة والحفاظ على البيئة. ويضم المدفن خلية دفن آمن، مبنى إداري، ميزان بسكول، غرفة مولدات، خزان وقود، بئر مياه، نظام تجميع للرشح، وسور خرساني، بالإضافة إلى التجهيزات اللازمة للتشغيل.

وأكد نائب المحافظ خلال الزيارة على أهمية المشروع كأحد ركائز تطوير البنية التحتية البيئية في المحافظة، والتي سوف تسهم في تحسين مستوى النظافة وخدمة أهالي مركز الضبعة والمراكز المجاورة.