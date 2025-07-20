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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح يتفقد فعاليات تدريب برنامج المرأة تقود

محافظ مطروح خلال تفقد فاعليات الدورة التدريبية
محافظ مطروح خلال تفقد فاعليات الدورة التدريبية

 تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم  الأحد، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ وأسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة ،فعاليات تدريب برنامج المرأة تقود بمطروح والذى تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب
بقاعات مكتبة مصر العامة بمطروح بمشاركة ٦٠ سيدة من العاملين بعدد من الجهات بمطروح ضمن الدفعة  الثالثة، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية بمحافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تستمر الدورة  لثلاثة أسابيع  حتى ٧ أغسطس القادم   ،مع الاشادة بفعاليات البرنامج  لرفع كفاءة وتدريب المشاركات  وتأهيلهن بمزيد من الخبرات والتجارب  وتبادل المعرفة   مع التأكيد على أهمية التوعية  للمشاركات ،وبما يعمل على خلق مزيد من الكوادر النسائية  بالقطاعات التنموية والخدمية المختلفة  والارتقاء بالمستوى الوظيفي و ينعكس على تطوير منظومة الأداء والعمل وتقديم الخدمات للمواطنين .

ووجه محافظ مطروح الشكر للدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب على جهودها والاهتمام ببرامج التدريب وبما يواكب جهود الدولة المصرية والاهتمام الكبير بالمرأة المصرية وتمكينها سياسياً واقتصاديًا واجتماعيا.

وتمنى التوفيق لجميع المتدربات  مع أهمية تحقيق أقصى استفادة  من البرنامج خاصة تنمية الوعى والإدراك بمايبذل من جهود التنمية وكذلك التحديات المحيطة، مشيرا إلى أن برنامج المرأة تقود يهدف إلى تنمية المهارات والتأهيل لتنمية ورفع الكفاءات سواء الوظيفية أو الشخصية لدى المتدربات.

كما وجهت المتدربات الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح لحرصه على تنفيذ  الدورة وجهوده في تذليل العقبات من أجل تنفيذ الدورة التدريبية.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق ، قام الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، بزيارة تفقدية إلى المدفن الصحي بمركز ومدينة الضبعة، والذي تم تنفيذه من خلال وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة البيئة ضمن مشروع إنشاء البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة.

وتم تفقد نائب المحافظ  يرافقة العميد ياسر عامر، رئيس مركز ومدينة الضبعة لمكونات المشروع والاطمئنان على جاهزية الموقع للتشغيل وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة.

ويُعد هذا المدفن من المشروعات الحيوية التي تهدف إلى تحسين إدارة المخلفات الصلبة وتعزيز منظومة النظافة العامة والحفاظ على البيئة. ويضم المدفن خلية دفن آمن، مبنى إداري، ميزان بسكول، غرفة مولدات، خزان وقود، بئر مياه، نظام تجميع للرشح، وسور خرساني، بالإضافة إلى التجهيزات اللازمة للتشغيل.

وأكد نائب المحافظ خلال الزيارة على أهمية المشروع كأحد ركائز تطوير البنية التحتية البيئية في المحافظة، والتي سوف تسهم في تحسين مستوى النظافة وخدمة أهالي مركز الضبعة والمراكز المجاورة.

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