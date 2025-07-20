انطلاق برنامج "المرأة تقود" بمشاركة 50 متدربة من جنوب سيناء

شهدت محافظة جنوب سيناء اليوم انطلاق دفعة جديدة من برنامج “المرأة تقود بالمحافظات المصرية” الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب بمشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، وبحضور نحو 50 متدربة من السيدات الرائدات من أبناء المحافظة.

وأكد اللواء دكتور خالد مبارك ان البرنامج يعد إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى إعداد كوادر نسائية قادرة على القيادة والمساهمة في صنع القرار، بما يعكس طموح المرأة المصرية في تطوير ذاتها وخدمة مجتمعها.

واعرب عن شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة دكتورة سولافة احمد جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي ،على جهودهما الحثيثة في دعم وتأهيل المرأة، بتوفير الفرص التدريبية النوعية التي تفتح آفاقاً جديدة أمام المرأة السيناوية لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لمواصلة مسيرتها المهنية والمجتمعية.

وتوجه المحافظ بخالص التهاني لجميع السيدات اللاتي تم قبولهن في البرنامج لهذا العام، مؤكدا كل الدعم والفخر بسيدات جنوب سيناء، ونتطلع لرؤيتهن قائدات

في مواقعهن المستقبلية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تقدماً.