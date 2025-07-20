رسميًا.. وست هام يعلن التعاقد مع كايل ووكر بيترز قادمًا من ساوثهامبتون

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، اليوم، عن تعاقده رسميًا مع الظهير الدولي كايل ووكربيترز، قادمًا من صفوف ساوثهامبتون، في صفقة انتقال نهائي تمتد لثلاثة مواسم.

ويبلغ كايل ووكر بيترز من العمر 28 عامًا، ويتميز بمرونته التكتيكية وقدرته على اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، كما يمتلك خبرة واسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن خاض ما يقرب من 150 مباراة في المسابقة.

ومن المنتظر أن يضيف اللاعب عمقًا فنيًا وخبرة ميدانية لتشكيلة المدرب غراهام بوتر، الذي يستعد لبداية موسم جديد بطموحات مرتفعة، فيما سيرتدي ووكر-بيترز القميص رقم 2 مع "الهامرز"، وسيشارك في الفترة التحضيرية للموسم.

وفي أول تعليق له عقب الإعلان الرسمي، عبر ووكر بيترز عن سعادته بالانضمام إلى وست هام قائلًا: “أنا متحمس للغاية للانضمام إلى وست هام، لقد شعرت أن هذه الخطوة تأخرت، إذ كنت على رادار النادي منذ فترة، وسعيد أن الأمور تمت بنجاح أخيرًا”.

وأضاف: “الحديث مع المدرب جراهام بوتر كان حاسمًا في اتخاذ القرار، أعجبت كثيرًا بطريقة عمله، وأرى أنها تناسب أسلوبي في اللعب. الأجواء داخل النادي عائلية جدًا، وهذا ما أقدره”.

وأكد اللاعب أنه يتطلع للمنافسة بقوة وتحقيق النجاحات مع فريقه الجديد، مضيفًا:“أنا لاعب أعشق القتال داخل الملعب، وسأبذل كل ما لدي كل أسبوع. مشروع النادي طموح وآمل أن أكون جزءًا من هذا النجاح القادم”.