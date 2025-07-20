حملات مكثفة لرفع كفاءة طريق كورنيش النيل بمدينة السرو دمياط

تواصل الوحدة المحلية لمدينة السرو، برئاسة فايزة فودة، أعمالها المكثفة في هذا الإطار.

شهد طريق كورنيش النيل بمدينة السرو أعمالًا موسعة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة، بالإضافة إلى زراعة الأشجار في المواقع التي تم تطهيرها، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة، ومنعًا لإعادة إلقاء المخلفات بها. كما تم تدعيم الطريق بعدد من أعمدة الإنارة، وتركيب كشافات وأسلاك الكهرباء، بالتنسيق مع مركبات الديوان العام بمحافظة دمياط، بما يضمن سلامة المواطنين وتحقيق الأمن البيئي في المنطقة.

وفي السياق ذاته، تم الانتهاء من رفع كفاءة طريق كورنيش النيل الموازي لطريق "خمسة حديث"، من خلال إزالة تراكمات المخلفات القديمة، وزراعة الموقع بأشجار الزينة، إلى جانب تدعيم الطريق بأعمدة وكشافات إنارة عامة، في إطار خطة شاملة للنهوض بالمظهر العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بشأن تكثيف جهود النظافة العامة ورفع كفاءة الطرق والإنارة وتحسين أوجه الإصلاح البيئي بالمراكز والمدن