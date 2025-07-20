غلق وتشميع 6 مطاعم بشارع النيل في رأس البر

نظمت لجنة سلامة الغذاء بدمياط برئاسة اللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط، حملة للمرور والتفتيش على المنشآت الغذائية برأس البر.

وشارك في الحملة محمد كمال الدالي مدير إدارة شئون البيئة ومحمود فايد مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والتموين وممثلي التراخيص والبيئة والنواب الوحدة المحلية بمدينة رأس البر.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد ٦مطاعم بشارع النيل وذلك للخطورة الداهمة وعدم وجود التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط وكذلك عدم وجود موافقات بيئية وعقود نقل مخلفات ومخالفة الاشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وتم اعدام ٢٠ كجم مصنعات دواجن متغيرة الخواص و ١٠ كجم جمبري متغير الخواص و١٠٠ لتر زيت طعام مستعمل متغير الخواص بمعرفة مفتش الأغذية وتم التحفظ على ٥٢ كجم مصنعات لحوم و٤٤ كجم مصنعات دواجن متبل متغير الخواص وتحرير ٤ محاضر عدم اعلان اسعار بمعرفة مفتش التموين.

كما تم المرور على مطعمين شهيرين بمنطقة الحربي برأس البر وتم سحب عينات أغذية وارسالها للمعامل المختصة وتحرير محاضر نقص اشتراطات بمعرفة الصحة ومحاضر عدم اعلان اسعار بمعرفة التموين وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وسوف يتم المرور الدوري علي كافه المطاعم للتأكد من سلامة الغذاء واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.