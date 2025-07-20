قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: برامج أكاديمية الأمن السيبراني تستهدف بناء كوادر وطنية مؤهلة لمواجهة التحديات
تعزيز التعاون الدولي لجامعتي الأقصر والأقصر الأهلية عبر شراكات دولية مع أوروبا
الداخلية بالمرصاد.. من هم رؤوس الأفعى المخططون لعمليات عدائية بمصر
نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد ..ترقبوها قبل نهاية يوليو
أذكار المساء.. رددها من بعد العصر يرزقك الله بالخير ويبعد عنك الشر
برامج التوك شو| الصيدلي ليس مسؤولًا عن تسعير الدواء .. والأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الأيام
الأوقاف تؤكد دعمها الكامل لأمن الوطن وتدعو لمواجهة الفكر المتطرف بالوعي
اعتراف الشرطة البريطانية: قمعنا مظاهرات فلسطين أكشن واعتقلنا 55 شخصا
الضويني: الأزهر يسابق الزمن.. ويواكب رؤية الدولة المصرية 2030
رئيس الوزراء يُتابع موقف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي لا يمكنه الاستقلال بصناعة الفتوى
إعلامي: الأهلي سيتعاقد مع مهاجم سوبر في يناير المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق وتشميع 6 مطاعم بشارع النيل في رأس البر

تموين دمياط
تموين دمياط

نظمت لجنة سلامة الغذاء بدمياط برئاسة اللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط، حملة للمرور والتفتيش على المنشآت الغذائية برأس البر.

وشارك في الحملة محمد كمال الدالي مدير إدارة شئون البيئة ومحمود فايد مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والتموين وممثلي التراخيص والبيئة والنواب الوحدة المحلية بمدينة رأس البر.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد ٦مطاعم بشارع النيل وذلك للخطورة الداهمة وعدم وجود التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط وكذلك عدم وجود موافقات بيئية وعقود نقل مخلفات ومخالفة الاشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وتم اعدام  ٢٠ كجم مصنعات دواجن متغيرة الخواص و ١٠ كجم جمبري متغير الخواص و١٠٠ لتر زيت طعام مستعمل متغير الخواص بمعرفة مفتش الأغذية وتم التحفظ على ٥٢ كجم مصنعات لحوم و٤٤ كجم مصنعات دواجن متبل متغير الخواص وتحرير ٤ محاضر عدم اعلان اسعار بمعرفة مفتش التموين.

 كما تم المرور على مطعمين شهيرين بمنطقة الحربي برأس البر وتم سحب عينات أغذية وارسالها للمعامل المختصة وتحرير محاضر نقص اشتراطات بمعرفة الصحة ومحاضر عدم اعلان اسعار بمعرفة التموين وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وسوف يتم المرور الدوري علي كافه المطاعم للتأكد من سلامة الغذاء واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

دمياط محافظ دمياط تموين محل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

أرشيفية

طالبة تُنهي حياتها بـ«حبة غلة» بعد وفاة والدها وزواج والدتها في المرج

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025

ترشيحاتنا

الدكتور محمد الضويني

الضويني: الأزهر الشريف منارة علمية عريقة تحمل رسالة الخير للعالم أجمع

هل دخول الجنة لكل من أسمه محمد حقيقة

هل دخول الجنة لكل واحد اسمه محمد حقيقة؟.. الإفتاء تجيب

حكم العمل فى مقهى يقدم الشيشة

حكم العمل فى مقهى يقدم الشيشة.. الإفتاء تجيب

بالصور

أخطر أضرار مشروبات الطاقة

اخطر أضرار مشروبات الطاقة
اخطر أضرار مشروبات الطاقة
اخطر أضرار مشروبات الطاقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

ابنة ماجد المصرى تخطف الأنظار مع زوجها بإطلالة جذابة| شاهد

ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة

20 عامًا في غيبوبة.. ماذا كان يدور داخل جسد الأمير النائم؟

الامير النائم
الامير النائم
الامير النائم

فيديو

صورة من الزيارة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد