قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحة غزة: مجزرة صامتة في القطاع.. 76 طفلًا و10 بالغين استشهدوا بسبب الجوع
مدحت العدل: شيكابالا أسطورة الزمالك.. والأهلي مستفيد من رحيل وسام أبو علي
المبعوث الأمريكي لشؤون المحتجزين: حان الوقت لتفرج حماس عن المحتجزين في غزة
السيطرة على حريق بمطبخ محل كشري شهير في حدائق القبة
الزمالك ينهي اتفاقه مع تيدي أوكو جناح لوزيرن السويسري.. تفاصيل
ليفربول يقترب من التعاقد مع مهاجم فرانكفورت في صفقة ضخمة
انحسار البحر في الغردقة.. مشهد دوري يكشف خبايا الأعماق ويستدعي الحذر
مصر تقتنص 25 ميدالية في البطولة الأفريقية للجودو بـ أنجولا
3 ساعات تحقيق في فيديو الضرب.. هدير عبدالرازق أمام النيابة: كان جوزي واطلقنا
عماد الدين حسين: تحركات تنظيمات الإرهاب تخدم أطماع إسرائيل
3 ساعات تحقيق.. البلوجر هدير عبد الرازق أمام النيابة: كان جوزي واطلقنا
محمد عبد الجليل عن أزمة وسام أبو علي: ميعرفش حاجة عن غزة.. والأهلي بيعمل من الفسيخ شربات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سفير الصين بالقاهرة: مصر شريك مهم لـ بكين ونسعى لعزيز الثقة المتبادلة

سفير الصين بالقاهرة
سفير الصين بالقاهرة
أمينة الدسوقي

قال السفير لياو لي تشيانغ سفير الصين لدي مصر ، إن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر تعتبر  زيارة تاريخية ومهمة جدا  ، حيث أنها تعد الزيارة الأولي منذ 16 عام لمصر خاصة والقارة الإفريقية.

وأوضح سفير الصين بالقاهرة، خلال ندوة - إعلاء روح شنغهاي للتعاون والدفع بتقدم العلاقات المصرية الصينية بخطوات ثابتة - أن هذه الزيارة تعكس اهتمام حكومة الصين بالعلاقات مع مصر كما أنها تسعي لتعزيز الثقة المتبادلة بين البلدين، لافتا إلى أن قيادة البلدين أكدتا على ناجحا رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر فضلا عن السعي فى ترقية العلاقات لمستويات أعلي احتفالا بمرور 70 عاما علي العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفيما يخص منظمة شنغهاي للتعاون، أكد السفير إلى أن المنظمة تسعي لإحلال السلام فى العالم و تهدف لتوحيد الجنوب العالمي، وتتكون منظمة شنغهاي للتعاون من 10 دول بالإضافة إلي دولتين مراقبين، كما أن مصر من بين دول شريك الحوار فى المنظمة ما يعنى إمكانية المشاركة فى كافة الأنشطة الخاصة بمنظمة شنغهاي للتعاون.

وأوضح سفير الصين بالقاهرة ، أن بكين حريصة علي التعاون  مع مصر والدول العربية لمحاربة الإرهاب وتحقيق التنمية للشعب  ، لافتا إلى أن منظمة شنغهاي تقوم علي التضامن والتعاون بين دول العالم لتحقيق التنمية وإعلاء "روح تعاون شنغهاي" والدفع بتقدم العلاقات الصينية المصرية بخطوات ثابتة.

وأكد السفير الصيني بالقاهرة، إلى أن مصر دولة مهمة فى الشرق الأوسط كما أن التواصل بين الصين ومصر يرفع العلاقات نحو مستقبل مشترك، مؤكدا علي ضرورة مواجهة التحديات القادمة.

وأشار  لي تشيانع، إلى أن العالم شهد تغيرات كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية لافتا إلي أن مصر ساهمت فى تحقيق السلام ودفع التعاون للمستقبل وقدمت مساهمة كبيرة لتحقيق العدالة والانصاف.

وأكد السفير الصيني، أن هناك توافق فى الكثير من القضايا بين مصر والصين مشيرا إلي ضرورة معارضة لغة القوة فى العالم و اللجوء إلي الحرب فضلا عن ضرورة  احترام  وحدة الأرض وسيادة القانون وكذلك دعم قضية فلسطين .

ونوه لي ، إلى أن الصين دائما تقف إلي جانب الشعب الفلسطيني فضلا عن وجود توافق تام مع مصر اتجاه القضية كما أن بكين بذلت جهود لحل القضية الفلسطينية

من جانبه، قال السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية الاسبق للشؤون الأفريقية  ورئيس الجمعية المصرية الصينية، إن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر من اهم الزيارات التي تتم علي مستوي كبار المسؤولين ، حيث تم بحث ملفات هامة جدا لتلك البلدين فضلا عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين .

فيما وصف السفير المصرى السابق لدى الصين مجدى عامر، الزيارة بالهامة ولها خصوصية نظرا للاتفاقيات الاقتصادية والمالية التى تفتح طريق  لاستثمارات أكثر فى مصر، مشيرا إلى أن مصر شريك حوار فى منظمة  شنغهاي فمنذا البداية كان هناك تأييد صيني لانضمام مصر لمنظمة شنغهاي.

ومن جانبه ، قال السفير عزت سعد المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، أن منظمة شنغهاي للتعاون تم إنشائها لتعزيز الثقة الأمنية بين الدول المجاورة خاصة في ظل الفراغ السياسي في آسيا عقب تفكك الاتحاد السوفيتي  وتم إنشائها في يونيو ٢٠٠٢  بعد انضمام أوزبكستان لها وأصبحت المنظمة بمثابة آلية لتعزيز الهوية الإقليمية حيث واجهت الدول الجديدة المستقلة  خطر الانقسام السياسي والتوسع الغربي عبر حلف الاطلنطي الناتو. 

السفير لياو لي تشيانغ سفير الصين السفير لياو لي تشيانغ سفير الصين زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

أرشيفية

طالبة تُنهي حياتها بـ«حبة غلة» بعد وفاة والدها وزواج والدتها في المرج

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025

ترشيحاتنا

وزارة الداخلية

برلماني : محاولات حسم اليائسة لن تنال من استقرار مصر

مجلس الشيوخ

للموظفين المنتخبين بمجلس الشيوخ.. تفرغ تام واحتساب المدة في التقاعد

مستقبل وطن

قيادي بمستقبل وطن: إحباط مخطط “حسم” انتصار للإرادة الوطنية

بالصور

أطعمة وأعشاب تقلل من التوتر.. تعرف عليها

اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها

تعرف على فوائد خبز الشعير

خبز الشعير
خبز الشعير
خبز الشعير

أخطر أضرار مشروبات الطاقة

اخطر أضرار مشروبات الطاقة
اخطر أضرار مشروبات الطاقة
اخطر أضرار مشروبات الطاقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

الأمير النائم

نهاية قصة الأمير النائم بعد 20 سنة غيبوبة

القبض على هدير عبد الرازق وطليقها

هددت بالقفز من الخامس .. القبض على هدير عبد الرازق وطليقها

صورة من الزيارة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: بيتهوفن.. الكعبة.. ومحمد "نوتة شرقية في قلب فيينا"

المزيد