سفير الصين بالقاهرة: مصر شريك مهم لـ بكين ونسعى لعزيز الثقة المتبادلة

قال السفير لياو لي تشيانغ سفير الصين لدي مصر ، إن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر تعتبر زيارة تاريخية ومهمة جدا ، حيث أنها تعد الزيارة الأولي منذ 16 عام لمصر خاصة والقارة الإفريقية.

وأوضح سفير الصين بالقاهرة، خلال ندوة - إعلاء روح شنغهاي للتعاون والدفع بتقدم العلاقات المصرية الصينية بخطوات ثابتة - أن هذه الزيارة تعكس اهتمام حكومة الصين بالعلاقات مع مصر كما أنها تسعي لتعزيز الثقة المتبادلة بين البلدين، لافتا إلى أن قيادة البلدين أكدتا على ناجحا رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر فضلا عن السعي فى ترقية العلاقات لمستويات أعلي احتفالا بمرور 70 عاما علي العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفيما يخص منظمة شنغهاي للتعاون، أكد السفير إلى أن المنظمة تسعي لإحلال السلام فى العالم و تهدف لتوحيد الجنوب العالمي، وتتكون منظمة شنغهاي للتعاون من 10 دول بالإضافة إلي دولتين مراقبين، كما أن مصر من بين دول شريك الحوار فى المنظمة ما يعنى إمكانية المشاركة فى كافة الأنشطة الخاصة بمنظمة شنغهاي للتعاون.

وأوضح سفير الصين بالقاهرة ، أن بكين حريصة علي التعاون مع مصر والدول العربية لمحاربة الإرهاب وتحقيق التنمية للشعب ، لافتا إلى أن منظمة شنغهاي تقوم علي التضامن والتعاون بين دول العالم لتحقيق التنمية وإعلاء "روح تعاون شنغهاي" والدفع بتقدم العلاقات الصينية المصرية بخطوات ثابتة.

وأكد السفير الصيني بالقاهرة، إلى أن مصر دولة مهمة فى الشرق الأوسط كما أن التواصل بين الصين ومصر يرفع العلاقات نحو مستقبل مشترك، مؤكدا علي ضرورة مواجهة التحديات القادمة.

وأشار لي تشيانع، إلى أن العالم شهد تغيرات كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية لافتا إلي أن مصر ساهمت فى تحقيق السلام ودفع التعاون للمستقبل وقدمت مساهمة كبيرة لتحقيق العدالة والانصاف.

وأكد السفير الصيني، أن هناك توافق فى الكثير من القضايا بين مصر والصين مشيرا إلي ضرورة معارضة لغة القوة فى العالم و اللجوء إلي الحرب فضلا عن ضرورة احترام وحدة الأرض وسيادة القانون وكذلك دعم قضية فلسطين .

ونوه لي ، إلى أن الصين دائما تقف إلي جانب الشعب الفلسطيني فضلا عن وجود توافق تام مع مصر اتجاه القضية كما أن بكين بذلت جهود لحل القضية الفلسطينية

من جانبه، قال السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية الاسبق للشؤون الأفريقية ورئيس الجمعية المصرية الصينية، إن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر من اهم الزيارات التي تتم علي مستوي كبار المسؤولين ، حيث تم بحث ملفات هامة جدا لتلك البلدين فضلا عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين .

فيما وصف السفير المصرى السابق لدى الصين مجدى عامر، الزيارة بالهامة ولها خصوصية نظرا للاتفاقيات الاقتصادية والمالية التى تفتح طريق لاستثمارات أكثر فى مصر، مشيرا إلى أن مصر شريك حوار فى منظمة شنغهاي فمنذا البداية كان هناك تأييد صيني لانضمام مصر لمنظمة شنغهاي.

ومن جانبه ، قال السفير عزت سعد المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، أن منظمة شنغهاي للتعاون تم إنشائها لتعزيز الثقة الأمنية بين الدول المجاورة خاصة في ظل الفراغ السياسي في آسيا عقب تفكك الاتحاد السوفيتي وتم إنشائها في يونيو ٢٠٠٢ بعد انضمام أوزبكستان لها وأصبحت المنظمة بمثابة آلية لتعزيز الهوية الإقليمية حيث واجهت الدول الجديدة المستقلة خطر الانقسام السياسي والتوسع الغربي عبر حلف الاطلنطي الناتو.