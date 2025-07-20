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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لتهنئتهما بالمنصب الجديد.. الشناوي يزور رئيسا النقض والقضاء الأعلى

الزيارة
الزيارة
إسلام دياب

قام المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بزيارة القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، صباح يوم الأحد الموافق ٢٠ يوليو ٢٠٢٥، وذلك بمقر المحكمة، لتقديم التهنئة على تولي مهام منصبه الرفيع رئيسًا لمحكمة النقض.

وقد رافق رئيس النيابة، كل من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي - القائم بعمل مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات.

جاء ذلك في حضور كل من: القاضي محمد عبد العال - النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو المجلس القضاء الأعلى،  والقاضي عابد راشد - النائب الثاني وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمد حسن عبداللطيف - نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية،  والقاضي محمد هلالي- نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، والقاضي أحمد رفعت - نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي حسام الجيزاوي - نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.

وخلال اللقاء أعرب المستشار محمد الشناوي – رئيس الهيئة عن عميق تقديره للقضاء المصري الشامخ وللدور المحوري الذي تضطلع به محكمة النقض المصرية، باعتبارها قمة الهرم القضائي، في ترسيخ سيادة القانون وتوحيد المبادئ القانونية؛ بما يعزز مبدأ المساواة أمام القانون، ويكفل استقرار المراكز القانونية، ويُرسخ الثقة في منظومة العدالة، مؤكدا على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين النيابة الإدارية والقضاء المصري بما يكفل التكامل بين الجهات والهيئات القضائية ليسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

ومن جانبه ، رحب معالي القاضي عاصم الغايش – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بهذه الزيارة وأعرب عن تقديره البالغ للدور الهام الذي تضطلع به النيابة الإدارية بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، وما تقوم به من جهود حثيثة في مكافحة الفساد المالي والإداري وصون المال العام، بما يُسهم في تعزيز قِيَم النزاهة والشفافية وإعلاء سيادة القانون.

وفي ختام اللقاء تفضل كل من معالي المستشار محمد الشناوي – رئيس الهيئة، ومعالي القاضي عاصم الغايش - رئيس محكمة النقض، بتبادل الدروع التذكارية.

رئيس محكمة النقض مجلس القضاء الأعلى مجلس الدولة

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