خبير مكافحة إرهاب: الأجهزة الأمنية يقظة لأي محاولة لاختراق العمق المصري

أكد العقيد حاتم صابر خبير مكافحة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات على أنه منذ أيام ليست بقليلة نشرت جماعة حسم مقطع مصور لمجموعة من العناصر في أحد الدول المجاورة تقوم بإجراء تدريبات على أعمال حرب العصابات والإرهاب.

وقال خبير مكافحة الإرهاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» والمذاع عبر قناة «dmc» إنه بالتحليل لهذا المقطع تبين أنه مقطع دون المستوى، ويشير إلى إنعدام القدرة التدريبية لهؤلاء العناصر.

اختراق العمق المصري

وأشار إلى أنه خلال هذا التوقيت تم الذكر من التحليل للمقطع أن أي محاولات لاختراق العمق المصري سوف تجد أن أجهزة الأمن على يقظة كاملة، وهذا التصريح تم ذكره منذ دقائق من بعد نشر هذا المقطع الذي استهدف العمق الاجتماعي النفسي للدولة المصرية.