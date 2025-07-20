رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لتقديم التهنئة

استقبل اليوم الأحد المستشار أسامة شلبي - رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور حسين مدكور – رئيس هيئة قضايا الدولة، بحضور بعض من المستشارين أعضاء المجلس الخاص، ولفيف من قضاة مجلس الدولة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري لتوليه رئاسة المجلس، وذلك بمقر قصر الأميرة فوقية بالدقي.

وقد أعرب رئيس هيئة قضايا الدولة عن خالص تهانيه لرئيس مجلس الدولة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

وأكد المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره وتقديره للمستشار الدكتور حسين مدكور متمنيًا دوام التعاون والتواصل بين مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، بما يحقق مزيدًا من الرفعة لوطننا الحبيب.